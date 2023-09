Do boljših šolskih rezultatov tudi z uravnoteženo prehrano

Oglasno sporočilo

Šolski zvonec vsako jutro veselo zvoni in naše malčke podi po šolskih hodnikih, starši pa si medtem belimo glave s tem, kaj bo na meniju pristalo za popoldansko malico po pouku. Vsak starš si za svojega otroka želi le najboljše, najboljše pa velikokrat pomeni ravno pestra in uravnotežena prehrana.

Zdrava in uravnotežena prehrana otrokom lahko pomaga pri zbranosti in pozornosti. Foto: Spar Slovenija

Vsi vemo, da otroci radi večkrat (na skrivaj) posežejo po nečem sladkem, težava pa hitro nastopi takrat, ko vsakodnevni vnos sladkorja postane prevelik. Otroci in mladostniki v Sloveniji dnevno zaužijejo več sladkorja, kot je priporočljivo, kar lahko vodi v prekomerno naraščanje telesne teže. Iz otroštva se takšne prakse prenesejo v najstniška leta in odraslo dobo, ko slabe navade začnejo povzročati številne zdravstvene težave.*

Z ustvarjalnostjo boste otroke navdušili za zajtrk. Foto: Spar Slovenija

Po dobrem zajtrku se dan pozna

Otroci so v mlajših letih zrcalo staršev, saj mamo in očeta posnemajo na vsakem koraku. Nič drugače ni niti pri prehranjevanju, kjer navade staršev običajno vodijo prehranjevalno dinamiko celotne družine. Otroci hitro rastejo in se razvijajo, naloga staršev pa je, da so svojim malčkom dober vzor pri usvajanju zdravih navad, ki jih bodo spremljale v odraslo dobo.

Dan se zagotovo pozna po dobrem in zdravem zajtrku, zato je priporočeno redno zajtrkovanje, ki uravnava apetit skozi ves dan. Otroci naj bi imeli pet obrokov dnevno, med katerimi naj se zvrstijo trije glavni obroki in dve malici, vsi pa naj bodo sestavljeni iz različnih skupin živil. Prehrana naj bo čim bolj pestra, sezonska in lokalno pridelana, obroki pa redni in količinsko zmerni.

Zagotovo pa so večkrat prisotna jutra, ko vašega malčka premaguje utrujenost in si zajtrka ne želi pojesti. Takšno težavo lahko hitro rešite s preprostimi dodatki, ki bodo jedi dodali malo več karakterja in priljubljenosti.

Ovseno kašo lahko okrasite s svežimi borovnicami, s katerimi ustvarite nasmejan obraz, ki bo malčka zjutraj pričakal na krožniku. Svež ržen kruh ob mehko kuhanem jajcu lahko narežete na podolgovate trakove, ki bodo kot majhni vojački vzorno v vrsti čakali na potop v bojno polje okusnega rumenjaka.

Otrokom namesto sladkih nagrad raje ponudite zabavno izkušnjo. Foto: Spar Slovenija

Izkušnja namesto sladkorja

Številni živilski izdelki na trgu vsebujejo veliko sladkorja in soli, zato se starši velikokrat srečajo z izzivom izbire ustreznejših živil za svoje otroke.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) moramo vnos prostih sladkorjev omejiti pod deset odstotkov dnevnega vnosa energije. Pri otrocih pa je odstotek drugačen, saj SZO svetuje omejitev dnevnega vnosa prostih sladkorjev celo pod pet odstotkov. Če takšne odstotke pretvorimo v vsakdanje prakse, to za povprečno telesno aktivno odraslo osebo pomeni že slabi dve žlički sladkorja na dan.*

Starši smo hitro nagnjeni k nagrajevanju otrok z nečim sladkim, takšne prakse pa raje zamenjajmo z nagrajevanjem, ki bo otrokom prineslo zabavno izkušnjo namesto sladkarije. Za nagrado svojega malčka peljite na športno aktivnost v park, na igrišče ali domači vrt, kjer jim lahko pripravite lov na nesladki zaklad z zanimivo nagrado, kot je ogled filma v kinu.

Sadje kot dobra alternativa sladkarijam in slaščicam. Foto: Spar Slovenija

S spreminjanjem navad do boljših šolskih rezultatov

Najbrž ne obstaja zastonj pregovor "eno jabolko na dan odžene zdravnika stran", saj je dobra alternativa sladkarijam in sladicam ravno sadje, ki otrokom vsakodnevno ponudi slajše okuse za hitro in zdravo malico.

Zdrava in uravnotežena prehrana vašim malčkom pomaga pri boljšem počutju, ki lahko izboljša zbranost in pozornost pri učenju ter posledično pripelje do boljših rezultatov v šoli. Ob težki in mastni hrani hitro postanemo utrujeni in zaspani, ob prevelikem vnosu sladkorja pa nemirni, zato nič drugače ne more biti niti pri naših najmlajših. K dobremu počutju zagotovo ne pripomoreta niti premalo gibanja niti prekomerno preživljanje časa pred računalniškimi in TV-zasloni.

Svojim otrokom raje predstavite aktivno preživljanje prostega časa, ki ga lahko športno obarvajo, ob tem pa se tudi zabavajo. Popeljite jih v svet nostalgičnih iger v naravi, ki ste se jih v mlajših letih radi igrali tudi vi – na svežem zraku ter daleč proč od zaslonov in tehnologije.

BIO izdelki SPAR Natur*pur Dobro za naše otroke so prilagojeni prehranskim potrebam otrok. Foto: Spar Slovenija

BIO izdelki, posebej izbrani za naše otroke

Spodbujanje dobrih življenjskih navad pri otrocih se bo slej kot prej pokazalo za več kot dobrodošlo, česar se zavedajo tudi pri Sparu. Podpirajo zdrav življenjski slog in uravnoteženo prehrano vseh generacij in članov družine. V skladu s svojo vizijo znižujejo vsebnosti sladkorja in soli v svojih izdelkih, k sodelovanju pa so povabili priznane strokovnjake, s katerimi so na podlagi nacionalno prilagojenih smernic SZO** izbrali BIO izdelke, ki so posebej prilagojeni prehranskim potrebam otrok. Na policah jih lahko najdete pod oznako SPAR Dobro za naše otroke.

BIO izdelki z oznako SPAR Dobro za naše otroke so brez dodanih sladkorjev, vsebujejo lahko le naravno prisotne sladkorje. So iz ekološke pridelave in brez palmovega olja ter ne vsebujejo sladil. Vsebnosti maščob, soli in drugih snovi v izdelkih so skladne s kriteriji nacionalno prilagojenih prehranskih smernic SZO**.

V Sparovi ponudbi BIO izdelkov za otroke boste starši zagotovo našli živila, ki jih lahko vključite v obroke in ki jih bodo z veseljem pojedli tudi izbirčni malčki. Preverite izbor izdelkov z oznako SPAR Dobro za naše otroke: tukaj.

*Vir: Prehrana.si - članek Največ sladkorjev zaužijemo s sladkimi pijačami in slaščicami na https://www.prehrana.si/clanek/481-najvec-sladkorjev-zauzijemo-s-sladkimi-pijacami-in-slascicami

**Vir: SZO - Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, 2016

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.