Cicaplast B5 sprej je dermokozmetična rešitev brez dotika za poškodovano in razdraženo kožo

Pogosto se srečujemo s poškodbami kože, kot so praske, piki žuželk, žulji ter razdraženost po zdravstvenih ali kozmetičnih posegih. Znamka La Roche-Posay ponuja rešitev – novi Cicaplast B5 sprej , ki ima močen učinek – kožo obnovi in pomiri v samo eni uri*.

Vreznine, praske, žulji, boleča in razdražena koža – to so težave, ki nas spremljajo vse življenje, od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti. Tradicionalni tretmaji v obliki krem, ki se nanesejo neposredno, niso vedno ustrezna rešitev, saj je predel poškodbe lahko boleč na dotik in težko dostopen, obstaja pa tudi tveganje za bakterijsko okužbo. Ob upoštevanju teh izzivov je La Roche-Posay, dermokozmetična znamka številka 1 po priporočilu dermatologov v svetu, predstavil novi sprej Cicaplast B5, ki ga nanesemo preprosto in varno ter v trenutku prinaša olajšanje za vneto in poškodovano kožo.

Gre za pršilo, ki kože ne izsuši in je oblikovano tako, da vzdržuje ravnovesje mikrobioma, kolonij mikroorganizmov, ki naravno živijo na koži in vplivajo na njeno obrambo, saj raziskave kažejo, da zdrav mikrobiom pospešuje proces celjenja, nadzoruje vnetja in zmanjša tveganje okužbe.

Nov izdelek nima le takojšnjega pomirjujočega učinka, ampak tudi lajša občutek bolečine in nelagodja, hkrati pa kožo obnavlja.

Klinično je bilo dokazano, da Cicaplast B5 sprej ublaži draženje in fizične manifestacije poškodb ter izboljša funkcijo kožne pregrade za 53 % v samo eni uri po nanosu**. Ugotovljeno je bilo tudi, da v samo 15 minutah zmanjša pordelost za 24 odstotkov, suhost za 40 odstotkov in luščenje kože za 81 odstotkov***.

#VEDNOZMENOJ – PROZORNA TEKSTURA IN NANOS BREZ DOTIKA

Cicaplast B5 sprej ne vsebuje alkohola ali sestavin, ki izsušijo kožo. Namenjen je tako otrokom kot odraslim, zaradi hipoalergenih lastnosti pa je primeren tudi za osebe z najbolj občutljivo kožo. Ima lahko teksturo, je popolnoma neviden, se hitro vpije in ne pušča sledi. Največja prednost je, da se lahko nanaša na težko dostope predele zahvaljujoč črpalki, ki vsebino spreja razprši po velikem predelu. Nanos brez dotika poškodovane kože zmanjša tveganje za okužbo.

Glede na široko paleto poškodb na koži, ki jih učinkovito zdravi, takojšnje olajšanje in dejstvo, da je namenjen vsem generacijam, je sprej Cicaplast B5, skupaj s pomirjujočim balzamom Cicaplast Baume B5, ki je namenjen obnovi občutljive kože po draženju, komplementarna rešitev in je idealen, da postane sestavni del vsake domače lekarne. Pri mamicah je lahko še posebej priljubljen kot hitra rešitev za različne situacije – od pleničnega izpuščaja in pikov žuželk do prask, ki so sestavni del odraščanja vsakega malčka.

LINIJA CICAPLAST B5 Poškodovana koža ostaja boleč opomnik, ki pogosto vodi v izgubo samozavesti in duševne težave, kot sta tesnoba ali depresija. Cicaplast B5 sprej klinično dokazano blaži nelagodje in spodbuja obnovo povrhnjice, zahvaljujoč 5-% pantenolu (bolj znanemu kot vitamin B5) v trenutku pomirja kožo in zmanjša občutek nelagodja, medtem ko sestavina madecassoide spodbuja obnovo epitelijskih celic in zmanjšuje tveganje za brazgotine. Močen sprej je lahko rešitev, ko se soočate s težavo suhe in razdražene kože zaradi dolgotrajne uporabe mask in pogostega umivanja rok, pomaga pa tudi pri pikih žuželk, razdraženosti otroške kože, praskah, urezninah in herpesu ter na razdraženih predelih po zdravstvenih ali kozmetičnih posegih. Linija Cicaplast poleg novega spreja Cicaplast B5 ponuja rešitev za ustnice in druge poškodovane, razpokane in razdražene predele v obliki znanega zaščitnega regeneracijskega balzama Cicaplast Levres. Ta balzam pomirja, ščiti in obnavlja povrhnjico razpokanih in razdraženih ustnic ter drugih predelov zahvaljujoč formuli s koncentracijo 5-% pantenola, obogateni z MP-lipidi ter aktivnimi sestavinami za vlaženje kože. Poleg tega kot idealna zaščita za občutljivo kožo ne le pri odraslih, ampak tudi pri otrocih linija Cicaplast predstavlja Cicaplast Baume B5, balzam, ki regenerira suho in razdraženo kožo ter je posebej zasnovan za obnovo občutljive kože po dermatitisu in spremembah povrhnjice, kot tudi Cicaplast Mains, kremo, ki pomirja, ščiti in obnavlja kožno pregrado rok takoj po nanosu.

O ZNAMKI LA ROCHE-POSAY

La Roche-Posay je blagovna znamka številka ena po priporočilu dermatologov, saj jo priporoča 90 tisoč dermatologov z vsega sveta****. Leta 1975 jo je ustvaril farmacevt, danes pa je prisotna v več kot 60 državah. Ponuja edinstveno paleto izdelkov za vsakodnevno nego kože, ki so razviti za vse tipe kože in spodbujajo dobre prakse nege, prilagojene vsem vrstam kožnih težav. La Roche-Posay razvija svoje formule z uporabo ekskluzivne, s selenom bogate vode, ki se zaradi svojih antioksidativnih in pomirjujočih lastnosti uporablja tudi v prvem dermatološkem termalnem centru v Evropi. Izdelki so razviti v skladu s strogimi načeli formulacije z minimalnim številom sestavin in so formulirani v optimalnih koncentracijah. Poleg tega so La Roche-Posayjevi izdelki podvrženi strogim kliničnim preizkusom učinkovitosti in varnosti, tudi na občutljivi koži.

Dodatne informacije o mikrobiomu in novem izdelku Cicaplast, ki je #VEDNOZMENOJ, preberite na uradni spletni strani La Roche-Posay.

* 24 preiskovancev na sprednji strani podlahti.

** 24 preiskovancev na sprednji strani podlahti po 1, 2 in 3 urah

*** Testirano na 42 ženskah (starih od 24 do 63 let) s hiperobčutljivo kožo. Enkraten nadzorovan nanos na D0 po celotnem obrazu. Klinično točkovanje celotnega obraza z 10-točkovno lestvico, ki ga je izvedel dermatolog: klinični in funkcionalni znaki pri D0 in D0 T15 min.

**** Raziskava trga dermokozmetičnih izdelkov, ki so jo IQVIA in drugi partnerji (Ipsos, TNS) izvedli od septembra 2017 do avgusta 2018 med dermatologi v 62 državah.

