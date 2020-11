Eni od bolnikov, ki so v času pandemije potisnjeni na stran, so tudi bolniki z multiplo sklerozo (MS), katerih zdravljenje se je v zadnjih mesecih precej spremenilo.

"V začetku letošnjega leta je okužba z novim koronavirusom močno posegla v naša življenja, še bolj pa v življenja bolnikov z multiplo sklerozo," pojasnjuje dr. Alenka Horvat Ledinek, vodja MS centra v Ljubljani.

Tako kot pri večini drugih težkih bolezni je namreč tudi pri multipli sklerozi v času pandemije najbolj oteženo prepoznavanje razvoja bolezni, saj je večina oseb s sumom na MS ob blagih simptomih, kot so motnje občutenja, ostala doma. "Če pa so se zglasili v nujni nevrološki ambulanti, pa je bil časovno dostop do diagnostičnih preiskav, magnetnoresonančnega slikanja, lumbalne punkcije podaljšan, s tem pa tudi začetek zdravljenja."

Za zdravljenje z infuzijami kortikosteroidov se v času epidemije z novim koronavirusom odločajo le v primeru težjega poteka bolezni, to je večje funkcionalne prizadetosti, dodaja vodja MS centra, ki ob tem opozarja, da so bolniki z MS ena od najranljivejših skupin, ko pride do novega koronavirusa, saj se jih velika večina zdravi z zdravili, ki vplivajo na imunski sistem.

"Vsaka okužba poveča tveganja za zagon bolezni in zato je pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom priporočljivo upoštevati vse preventivne ukrepe, ki jih predpiše NIJZ."

Z jemanjem zdravil, ki vplivajo na imunski sistem in upočasnijo napredovanje bolezni, v času epidemije z novim koronavirusom ne prekinjajo, če to ni nujno, še razloži vodja MS centra. "Ob morebitni prekinitvi zdravljenja namreč tvegamo poslabšanje bolezni, ki je nekoliko večje kot pa tveganje za samo okužbo. Izjema so bolniki z izrazito limfopenijo."

Za multiplo sklerozo najpogosteje zbolevajo ženske.

Nimajo povečanega tveganja za okužbo s covid-19

Dobra novica pa je, da ne glede na prejemanje terapije nimajo povečanega tveganja za okužbo z novim koronavirusom, kar so pokazali rezultati analize različnih evropskih registrov bolnikov z MS, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom.

"Prav tako ni povečanega tveganja za hujši potek ali morebitne potrebe po bolnišničnem zdravljenju v primerjavi s splošno populacijo," je razložila sogovornica in dodala, da so dejavniki tveganja za slabšo prognozi podobni kot pri drugih: višja starost, debelost in pridružene bolezni srca in ožilja ter bolezni pljuč.

"V Sloveniji registra bolnikov, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom, nimamo. Bolniki poročajo o preboleli okužbi, ki pa je lahko blagega do težjega poteka, velika večina pa zdravljenje z zdravili nadaljuje."

Multipla skleroza je kronična, imunsko vnetna bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem. Ta vključuje možgane, hrbtenjačo in vidni živec. Bolezen je neozdravljiva, a jo je s široko paleto zdravil, ki so na trgu, mogoče obvladovati. Vzrok za izbruh bolezni še ni pojasnjen, med dejavniki tveganja se omenjajo okolje, kajenje in dedna predispozicija. Najpogostejši simptomi so oslabljena roka ali noga, dvojni vid, izguba ravnotežja, težave kognitivnega mišljenja, mravljinčenje, velika utrujenost ...

Natančno število bolnikov z multiplo sklerozo v Sloveniji ni znano, menijo pa, da jih je okrog 3.000, kar Slovenijo uvršča med države z visokim številom bolnikov s to boleznijo. Trenutno je registriranih okoli 2.500 bolnikov z MS, od vseh registriranih se jih šestdeset odstotkov zdravi, kar nas na tem področju postavlja v sam vrh EU.

