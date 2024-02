Posledice daljše izpostavljenosti intenzivnemu stresu so kronična utrujenost, nespečnost, bolečine v hrbtenici, glavobol, povišano bitje srca, nemir, zmanjšanje libida … Zdravljenje izčrpanosti je učinkovito, ko prepoznamo in odpravimo vzroke zanjo. Ko povečate kapaciteto svoje energije, se to odraža na izboljšanju počutja, zdravja, poveča se učinkovitost na delovnem mestu, izboljšajo se odnosi in še mnogo več.

Kako je videti prvi obisk v energijski kliniki Life Center, preverite v videoposnetku.

Zakaj smo izčrpani?

Moderen, vedno hitrejši tempo življenja nas dan za dnem bolj izčrpava. V želji, da dokažemo lastno vrednost, se izčrpavamo in želimo doseči čim boljše rezultate na vseh področjih. Ampak žal prepogosto na račun lastnega zdravja.

Znaki izčrpanosti, ki lahko vodijo do izgorelosti

Posledice daljše izpostavljenosti intenzivnemu stresu so kronična utrujenost, nespečnost, bolečine v hrbtenici, glavobol, povišano bitje srca, nemir, zmanjšanje libida, bolečine v križu in vratu, pogosti glavoboli, povišan holesterol in krvni tlak, tesnoba, anksioznost, panični napad, slab imunski sistem, depresija, pomanjkanje motivacije, veselja in strasti do življenja, slaba koncentracija, zmanjšana učinkovitost na delovnem mestu, hormonske motnje ...

Zdravljenje izčrpanosti je učinkovito, ko prepoznamo in odpravimo vzroke zanjo.

Ko povečate kapaciteto svoje energije, se to kaže kot izboljšanje počutja in zdravja, poveča se učinkovitost na delovnem mestu, izboljšajo se odnosi in še mnogo več.

S prepoznavanjem znakov izčrpanosti in pravočasnim ukrepanjem boste našli pot do naravnega zdravja, čustvene stabilnost in harmoničnih odnosov. Foto: Life Center

Izčrpanost pozdravimo, ko prepoznamo in odpravimo vzroke zanjo

Zdravljenje izčrpanosti je učinkovito, če odpravimo vzroke zanjo. Do vzrokov lahko pridemo le s pomočjo strokovnjakov s tega področja, saj smo se v takšnem položaju znašli ravno zaradi pomanjkanja znanja. Počitek nam le do neke mere povrne energijo, ne odpravi pa vzroka zanjo.

Prek naših energijskih tretmajev v prvi fazi nadomestite izgubljeno energijo, nato vas naučimo, kako omejiti in popolnoma zaustaviti odtekanje vitalne energije. Čas zdravljenja in regeneracije, ki je sicer dolgotrajen postopek, se tako bistveno skrajša. Kot že rečeno, je zelo pomembno, da se naučite delati in živeti na način, da nikoli več ne pridete v podoben položaj.

Strokovno osebje na kliniki poskrbi za revitalizacijo telesa in duha ter pomaga odpraviti vse težave, povezane s stresnim načinom življenja. Foto: Life Center

Pomoč pri globoki sprostitvi in povrnitvi izgubljene energije ter dolgoročni spremembi načina življenja ponujajo v Life Centru , kjer deluje posebna energijska klinika. Strokovno osebje na kliniki poskrbi za revitalizacijo telesa in duha ter pomaga odpraviti vse težave, povezane s stresnim načinom življenja. Energijska klinika je namenjena vsem, ki se želijo napolniti z novo, svežo življenjsko energijo.

Vabljeni na spoznavni obisk v energijsko kliniko Life Centra. Brezplačno vam podarjajo diagnostiko vitalnosti (stanja) in delno terapijo za obnovo energije.

Foto: Life Center

Telo ima popolno sposobnost regeneracije, a ko je izčrpano, potrebuje podporo

Program za obnovo vsakodnevne življenjske energije, E.Vitalizacija, je zasnovan kot celostni pristop za ponovno samoregeneracijo telesa. Prvi del tretmaja se izvaja prek strokovno vodenega sproščanja, ki pospeši cirkulacijo življenjske energije in poveča dotok hranilnih snovi v izčrpane celice.

Omogoči, da se v kratkem času vzpostavi obnova izgubljene moči in notranjega miru ter se preprečijo negativne posledice stresa.

Drugi del programa je namenjen ozaveščanju, kjer vas naučimo, kako omejiti in popolnoma zaustaviti odtekanje vitalne energije, kar je ključno za ohranitev zdravja.