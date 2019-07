Beyoncé je razkrila svojo težo: Nočna mora vsake ženske #video

Popzvezdnica je s svetom delila, kako je bilo 22 dni slediti veganski dieti in se pripravljati na enega od najbolj pričakovanih nastopov po rojstvu dvojčkov, na festival Coachella. V videu je razkrila, s kakšno težo je začela potovanje do bolj fit postave.

Beyoncé je z oboževalci delila kratek video z naslovom 22 Days Nutrition, v katerem razkriva pot do bolj fit postave in bolj zdravega življenja po rojstvu dvojčkov Rumi in Sira.

Video prikazuje, kako se je popzvezdnica pripravljala na nastop na festivalu Coachella in kako ji je pri tem pomagala veganska dieta, pri kateri jo je usmerjal osebni trener, psiholog, avtor in prijatelj Marco Borges.

Z veganstvom načela svojih 80 kilogramov

"Dobro jutro, ura je 5 zjutraj in to je prvi dan vaj za Coachello," pove v videu, nato pa stopi na tehtnico, ki pokaže 80 kilogramov. "Nočna mora vsake ženske. To je moja teža. Dolga pot me čaka."

Pri tem ji je pomagal Marcov prehranski načrt, imenovan 22 Days Nutrition, ki mu je sledila 44 dni. Gre za dieto, ki izključuje hrano živalskega izvora in temelji zgolj na rastlinah.

Zvezdnica in njen mož Jay-Z se po Marcovih navodilih prehranjujeta že več let, vedno bolj pa se osredotočata na prehrano rastlinskega izvora in k temu pozivata tudi svoje oboževalce. Pred nekaj meseci sta celo ponujala brezplačne vstopnice do konca življenja vsem, ki bodo postali vegani.

Pevka je lani na Coachelli pripravila nepozaben šov za svoje oboževalce. Foto: Getty Images

