Ali čokolada res povzroča mozolje?

Prepričanje, da je čokolada glavni krivec za akne, velja že desetletja, zato je ta pogosto na seznamu prepovedanih živil predvsem pri tistih, ki se borijo z mozolji. Pa je to res ali gre zgolj za mit, ki so ga starši širili, da bi otroke odvrnili od prekomernega uživanja sladkarij?

Kaj pravijo raziskave o vplivu čokolade na akne?

Že pred desetletji so bile izvedene prve raziskave, ki so obravnavale povezavo med aknami in čokolado. Največja je vključevala le 65 udeležencev. S to raziskavo niso našli povezave med aknami in tem slastnim živilom, vendar rezultati ne štejejo kot dokončani, saj so se kasneje pojavile številne kritike zaradi metodoloških pomanjkljivosti. Novejše raziskave so preverjale predvsem vpliv prehrane na kožo in ugotovitve so potrdile predvidevanja. Pri tem je bila še posebej izpostavljena prehrana z zahoda, ki vsebuje veliko maščob in sladkorja. Na kožo pa imajo vpliv tudi mlečni izdelki.

Najprej se osredotočimo na nastanek aken

Akne so pogost pojav pri mnogih ljudeh, povzročijo pa jih z oljem in odmrlimi kožnimi celicami zamašeni mešički. Tako nastanejo mozolji, ogrci ali vneti izpuščaji. Glavni dejavniki za akne so prekomerno izločanje olja, zamašene pore, bakterije in vnetje, pri čemer pomembno vlogo igra tudi genetika.

Foto: Shutterstock

Ali čokolada resnično povzroča akne?

Čeprav mnogi menijo, da je čokolada pogosto kriva za pojav aken, dermatologi pravijo, da to ni povsem res. Pogosto se sprašujemo, katera živila slabo vplivajo na naše zdravje in kožo ter bi jih bilo treba izključiti iz prehrane. Čokolada je pogosto na seznamu, v resnici pa gre bolj za napačno prepričanje, v katerem je le nekaj resnice. Prehrana lahko vpliva na akne, predvsem živila z visokim glikemičnim indeksom, ki povzročijo dvig sladkorja v krvi, kar spodbuja vnetje in poveča izločanje olja v koži. Vendar pa ima čokolada nizek do srednji glikemični indeks, zato je njen vpliv na akne bolj kompleksen.

Foto: Shutterstock

Zahodnjaška prehrana je eden izmed večjih krivcev za nastanek aken

Zahodnjaška prehrana je značilna za razvite države, predvsem v Severni Ameriki in Zahodni Evropi. Vsebuje veliko predelanih in hitro pripravljenih živil, bogatih z nasičenimi maščobami, sladkorjem, soljo ter visoko kalorično vrednostjo. Pogosto vključuje rdeče meso, ocvrto hrano, sladke pijače, industrijsko predelane izdelke ter živila z visokim glikemičnim indeksom, kot so beli kruh, testenine in slaščice. Ta način prehranjevanja je povezan z večjim tveganjem za debelost, bolezni srca, sladkorno bolezen in tudi akne.

