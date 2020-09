7 ključnih koristi beljakovin za zdravo telo

Oglasno sporočilo

Ali so beljakovine isto kot proteini?

Da, beljakovine so ustrezna slovenska beseda za proteine, ki so tujka. Ker skrbim ne samo za zdravo prehrano in športno telo, ampak tudi za lep jezik, bova v tem besedilu govorila o beljakovinah.

Katerih dejstev o beljakovinah ne smeš spregledati?

Dvomiš, da ti lahko povem še kaj novega? Se sprašuješ, zakaj se pogovarjati o beljakovinah, če pa nisi vrhunski športnik in te ne zanima pridobivanje mišične mase?

Razumem te, da ne veš, zakaj bi se z beljakovinami sploh ukvarjal. Ješ raznovrstno prehrano, nimaš posebnih zdravstvenih težav – pa je prav, da se zadovoljiš s povprečjem?

Kaj pa, če lahko dosežeš več?

Vsekakor ne spreglej pomembnosti beljakovin. V tvojem telesu opravljajo mnogo temeljnih vlog:

Beljakovine pomagajo graditi in popravljati tvoja telesna tkiva. Tvojemu telesu zagotavljajo strukturno ogrodje, da nisi zgolj kupček tkiv. Beljakovine omogočajo pomembne presnovne dejavnosti in usklajujejo telesne funkcije. Še več, beljakovine celo vzdržujejo ustrezno ravnovesje različnih telesnih tekočin. Ne pozabi, da prav beljakovine zagotavljajo, da imaš močan imunski sistem, ki ga krvavo potrebuješ, da ostaneš zdrav.

Zaradi vseh teh funkcij, ki jih imajo v tvojem telesu, so beljakovine eno najpomembnejših hranil za tvoje zdravje.

Kaj torej počnejo beljakovine v tvojem telesu?

Preden se lotiva koristi, ki jih imajo beljakovine za tvoje zdravje, na kratko poglejva najpomembnejše informacije o beljakovinah:

Beljakovine so osnovni gradniki človeškega telesa in poleg ogljikovih hidratov in maščob eden od treh makronutrientov. Iz beljakovin so sestavljene mišice, tkiva, notranji organi in drugi deli telesa.

in poleg ogljikovih hidratov in maščob eden od treh makronutrientov. Iz beljakovin so sestavljene mišice, tkiva, notranji organi in drugi deli telesa. Beljakovine so sestavljene iz različnih aminokislin, od katerih je 9 esencialnih za odrasle in 11 za otroke.

Človeško telo samo izdeluje potrebne beljakovine, a za to potrebuje aminokisline. Aminokisline v telo vneseš z beljakovinskimi živili, ki se nato v prebavi razgradijo na aminokisline.

Živila živalskega izvora so vir kakovostnih beljakovin, pri njihovem uživanju pa moraš biti pozoren, da ne zaužiješ preveč (nasičenih) maščob.

Živila rastlinskega izvora so lahko dober vir beljakovin, vendar je njihova aminokislinska sestava manj optimalna.

Opozarjam te, da pomena beljakovin ne jemlji z levo roko.

In to ne samo zato, ker te to lahko stane zdravja. Preden pa ti razkrijem posledice, če v svoje telo ne vnašaš dovolj kakovostnih beljakovin, preidiva k povsem konkretnim funkcijam, ki jih beljakovine opravljajo v tvojem telesu.

Presenetilo te bo, koliko ključnih nalog opravljajo!

#1 Beljakovine za rast in razvoj

Tvoje telo potrebuje beljakovine za rast in obnavljanje tkiv. Potrebe telesa po beljakovinah so odvisne od tvojega zdravstvenega stanja in ravni telesne aktivnosti. Ob uravnoteženi prehrani sta procesa razgradnje in tvorbe beljakovin v ravnovesju, mnogokrat pa pride do situacij, ko telo za delovanje potrebuje več beljakovin, kot jih lahko samo ustvari.

Potrebe po povečanem vnosu beljakovin so večje v obdobju bolezni, med nosečnostjo in pri regeneraciji po poškodbah. Povečane potrebe po beljakovinah imajo tudi starejši ljudje.

Si aktiven športnik? Želiš učvrstiti in oblikovati mišice?

Bodi pozoren, koliko beljakovin vneseš v telo s prehrano. To stori čim prej po fizičnem naporu, tako si boš zagotovil dobro regeneracijo. Mnogokrat pa samo uživanje beljakovinsko bogatih živil ne bo dovolj, za regeneracijo mikro poškodb, ki nastanejo med vadbo, in oblikovanje mišic potrebuješ tudi dodatke, denimo naravne sirotkine beljakovine.

#2 Beljakovine delujejo kot encimi in prenašalci informacij

Encimi so beljakovine, ki omogočajo, da v tvojem telesu potekajo številne biokemične reakcije. Pomembne telesne funkcije, ki so odvisne od encimov, so:

prebava ,

, proizvodnja energije ,

, strjevanje krvi ,

, krčenje mišic.

Ali veš, da pomanjkanje ali nepravilno delovanje encimov lahko povzroči bolezni?

To pa še ni vse. Beljakovine so ključno povezane tudi s hormoni, ki pomagajo pri komunikaciji med celicami, tkivi in organi. Hormone lahko razdelimo v tri glavne kategorije:

beljakovine in peptidi (izdelani so iz verig aminokislin, npr. inzulin, glukagon, rastni hormon, hormona ADH in ACTH),

steroidi (izdelani so iz maščobnega holesterola, npr. spolni hormoni, testosteron in estrogen),

amini (pomagajo ustvarjati hormone, povezane s spanjem in presnovo).

Kot vidiš, beljakovine in polipeptidi tvorijo večino hormonov tvojega telesa.

#3 Beljakovine so ključni gradnik celičnih struktur

Se strinjaš, da tvoje telo ni vreča krompirja, ampak močna in elastična mašina z dobro strukturo? To mu zagotavljajo vlaknaste beljakovine, ki tvorijo mišična vlakna, vezivna tkiva in kite. Vlaknaste beljakovine, ki jih odlikuje prožnost, so:

kolagen (sestavni del kosti, vezi, kit, kože),

(sestavni del kosti, vezi, kit, kože), elastin (omogoča, da se mnoga telesna tkiva po raztezanju ali krčenju vrnejo v prvotno obliko, denimo pljuča, arterije, maternica),

(omogoča, da se mnoga telesna tkiva po raztezanju ali krčenju vrnejo v prvotno obliko, denimo pljuča, arterije, maternica), keratin (sestavni del kože, las, nohtov).

Zdaj ti je najbrž že jasno, da moraš skrbeti za zadosten vnos kakovostnih beljakovin v svoje telo, če želiš, da se bo tvoje obnavljalo in bo še naprej prožno.

#4 Beljakovine sodelujejo pri imunskem odzivu

Beljakovine pomagajo tvoriti protitelesa, ki tvoje telo zaščitijo pred tujimi vsiljivci, denimo bakterijami in virusi. Njihov poveljnik je imunski sistem, bojujejo pa se proti tujkom in okužbam. Kako delujejo? Ko tuji napadalci vstopijo v tvoje celice, telo v boj proti njim pošlje protitelesa. Brez teh protiteles bi se bakterije in virusi lahko nekontrolirano razmnoževali.

Torej obstaja povezava med beljakovinami in imunskim odzivom?

Da, tako je. Protitelesa so beljakovine v krvi. Ko telo proizvede protitelesa proti določeni bakteriji ali virusu, si ta recept zapomni za vedno. To omogoča, da je ob naslednjem napadu določenega povzročitelja odziv tvojega telesa hitrejši. Fantastično, se strinjaš?

#5 Beljakovine prenašajo in shranjujejo hranila

Nekatere beljakovine so v telesu v funkciji transportnega sredstva, saj prenašajo snovi po celotnem krvnem obtoku: v celice, zunaj celic ali v medcelične prostore. Te beljakovine prenašajo hranila, denimo:

vitamine,

minerale,

glukozo (krvni sladkor),

holesterol,

kisik.

Nič jasno? Brez skrbi, poglejva na konkretnih primerih:

hemoglobin je beljakovina, ki prenaša kisik iz pljuč v telesna tkiva,

prenašalci glukoze (GLUT) so transportne beljakovine, ki premikajo glukozo v tvoje celice,

lipoproteini prenašajo holesterol in maščobe v tvojo kri.

Beljakovine pa imajo tudi vlogo shranjevanja. Feritin je beljakovina, ki shranjuje železo. Tudi kazein je beljakovina za shranjevanje. Je glavna beljakovina v mleku, ki pomaga dojenčkom pri rasti.

#6 Beljakovine ohranjajo ustrezen pH

Ne, ni hec, beljakovine dejansko igrajo ključno vlogo tudi pri uravnavanju koncentracij kislin in baz v krvi ter drugih telesnih tekočinah. Beljakovine delujejo kot varovalni sistem in pomagajo telesu vzdrževati ustrezne vrednosti pH. Da je vrednost Ph v tvojem telesu konstantna, je zelo pomembno, saj že majhni odkloni lahko povzročijo škodljive, celo smrtne posledice.

#7 Beljakovine zagotavljajo energijo

Beljakovine so vir energije, predstavljajo naj 10–15 % skupnega dnevnega energijskega vnosa.

Zveni neuporabna šolska znanost?

Prav imaš!

Zato ti bom odkril dosti bolj uporabno plat tega suhoparnega podatka.

Dejstva o beljakovinah kot viru energije so namreč naslednja:

Beljakovine vsebujejo štiri kalorije na gram, enako količino energije zagotavljajo tudi ogljikovi hidrati. Največ energije dajo maščobe, in sicer devet kalorij na gram.

Vendar pa so beljakovine zadnja stvar, ki jo želiš uporabiti za energijo, saj gre za pomembno hranilo, ki je v tvojem telesu potrebno v drugih funkcijah.

Za zagotavljanje potrebne energije so najprimernejši ogljikovi hidrati in maščobe, ki jih telo lahko shranjuje kot zalogo energije. V primerjavi z beljakovinami se presnavljajo bolj učinkovito.

Kako je torej z beljakovinami kot virom energije?

Beljakovine so lahko dragocen vir energije, vendar le v primerih posta, izčrpavanja ali nezadostnega vnosa kalorij. V normalnih okoliščinah oskrbujejo tvoje telo z zelo malo njegovih energetskih potreb.

Kaj se zgodi, če ti beljakovin primanjkuje?

Beljakovine so ena najpomembnejših sestavin tvojega telesa. Iz beljakovin so sestavljene tvoje mišice, notranji organi in tkiva. Pomagajo tudi pri ohranjanju zdrave telesne teže. Ko tvojemu telesu prične primanjkovati beljakovin, to lahko povzroči določene simptome.

Simptome pomanjkanja beljakovin moraš vzeto resno!

Zato preveri 5 najpogostejših znakov, da tvojemu telesu primanjkuje beljakovin:

težave z nohti, lasmi in kožo,

pridobivanje odvečnih kilogramov,

težave s prebavo,

tesnoba in motnje razpoloženja,

visok holesterol.

