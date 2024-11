Izbrskali smo nekaj dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja.

Pokušina kraških vin

Na Krasu se ta konec tedna začenja tradicionalno martinovanje, ki bo vrhunec doživelo prihodnjo soboto. Že ta konec tedna pa se lahko udeležite številnih dogodkov, kjer bo poskrbljeno za zabavo, kulinarično razvajanje in pokušino kraških vin. Med drugim ponujajo voden ogled jame Vilenica, prve turistične jame na svetu, in pokušino vin vodilnega kraškega pridelovalca Vinakras.

Kulinarika bo v ospredju tudi v prestolnici, kjer se pod sloganom Ljubljana naredi gurmana začenja celomesečni festival November Gourmet Ljubljana. Čaka vas mesec kulinaričnih dogodkov, delavnic in menijev za vse okuse in žepe: od ulične prehrane do jedi z zvezdico, od kraft piv do vrhunskih vin in brezalkoholnih spremljav. Ne zamudite raznovrstnih prireditev, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino.

V okviru Martinovanju na Krasu boste lahko obiskali številne vinske kleti. Foto: Facebook/Martinovanje na Krasu

Ljubitelji kaktusov v Radomlje

Kaktusi spadajo med rastline, ki krasijo marsikateri dom, saj je skrb zanje precej enostavna. Marsikdo ima doma tudi zbirateljsko kolekcijo, med drugim Dušan Hrovatin, ki bo svojo zbirko več kot tisoč kaktusov predstavil v Arboretumu Volčji Potok. Posebnost zbirke je v raznovrstnosti primerkov in njihovi starosti, tako da vas razstava zagotovo ne bo pustila ravnodušnih. Najstarejši primerek v rastlinjaku ima namreč že petdeset let.

Na Obali pa bo ta konec tedna športna prireditev na prostem Obala Ultra-Trail, ki Izolo, Koper, Piran in Kozino povezuje v celoto. Športnega dogodka se lahko udeležijo tako amaterji kot vrhunski športniki in se preizkusijo v petih različnih razdaljah – 12, 18, 35, 65 ali 100 kilometrov.

Poleg kaktusov rastlinjak ponuja tudi sočnice, čebulnice, mlečke, tilandsije, kristate, bulbe in žive kamenčke, katerih barva se prilagodi barvi okolice. Foto: Shutterstock

Na voljo je nekaj dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

