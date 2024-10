V Narodni galeriji v Londonu so po več napadih podnebnih aktivistov na umetniška dela sprejeli odločitev, da prepovedo vnos tekočin. Obiskovalce galerije so pozvali, naj v ustanovo prinesejo le minimalno število predmetov, brez velikih torb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Na žalost smo prišli do točke, ko smo bili prisiljeni ukrepati, da zaščitimo obiskovalce, osebje in zbirko," so ob odločitvi zapisali v galeriji. Od konca prejšnjega tedna je tako ob vstopu v galerijo dovoljen le vnos otroške formule, iztisnjenega mleka in zdravil na recept.

Narodna galerija je bila v zadnjem obdobju tarča petih ločenih napadov na njihove umetnine. Med temi so bile slike Sončnice Vincenta van Gogha, Seneni voz Johna Constabla in Venera pred ogledalom Diega Velazqueza.

"Takšni napadi so povzročili fizično škodo na umetninah ter stisko obiskovalcev in osebja. Obenem so zmotili naše poslanstvo, da zagotovimo, da je umetnost na voljo vsem in povsod, da lahko v njej uživajo," so zapisali v galeriji. Kot so dodali, sta se dva od teh napadov zgodila v zadnjih nekaj tednih, zato so sprejeli "težko in nesrečno odločitev", da v bližnji prihodnosti spremenijo način delovanja.

Velika škoda in zapor za aktiviste

Napad na Van Goghove Sončnice je po besedah tožilca Jamesa Bowkerja povzročil škodo na okvirju, ocenjeno na od deset do 20 tisoč britanskih funtov (11.700 do 23.500 evrov), in slikah. Trije simpatizerji skupine Just Stop Oil, ki so pri tem sodelovali, so se sicer prejšnji mesec na sodišču v Westminstru izrekli za nedolžne za kaznivo dejanje povzročitve škode. Trojica bo na sodišču spet konec oktobra.

Njihov napad se je zgodil kmalu po tem, ko so zaprli aktivistki skupine, ker sta oktobra 2022 na okvir slike Sončnice nizozemskega umetnika polili juho in povzročili škodo v višini deset tisoč funtov. Sodišče je Phoebe Plummer dosodilo dve leti, Anni Holland pa 20 mesecev zapora.

Julija 2022 sta se na Constablov Seneni voz prilepila dva podpornika skupine, novembra lani pa naj bi protestniki razbili steklo, ki ščiti Velazquezovo Venero pred ogledalom, ter povzročili za več kot šest tisoč funtov (7.200 evrov) škode.

