V Tropski hiši v Celju se je skotilo novo leglo beloglavčka, vrste opic, ki je v naravi skoraj izumrla, zato so jo med letoma 2008 in 2012 uvrstili na seznam 25 najbolj ogroženih primatov na svetu. Po ocenah strokovnjakov v naravi živi le še okrog šest tisoč beloglavčkov, med njimi pa jih je le dva tisoč reproduktivnih, so sporočili iz Tropske hiše.

Naravovarstveniki so pred leti uvedli številne ukrepe za zaščito te vrste, saj je bila po ocenah primatologov, ki sodelujejo pri popisu populacij za IUCN Rdeči seznam ogroženih vrst, uvrščena na seznam 25 najbolj ogroženih primatov sveta. Populacija beloglavčka (saguinus oedipus) v naravi upada predvsem zaradi krčenja življenjskega prostora in krivolova. Za vzrejo beloglavčkov so se v neprofitni naravovarstveni in izobraževalni instituciji Tropska hiša odločili prav zaradi statusa ogroženosti te vrste, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Vzreja živali v umetnem okolju je lahko zadnja rešilna bilka za to vrsto"

Glede na trend krčenja življenjskega prostora in krivolova naj bi se od leta 2018 do leta 2036 populacija potencialno zmanjšala za 80 odstotkov ali več. "Vzreja živali v umetnem okolju je zato lahko zadnja rešilna bilka za globalno preživetje te vrste, preden jo človek izbriše s tega planeta," je izpostavil ustanovitelj in direktor Tropske hiše Simon Cirkulan.

V Tropski hiši zdaj biva sedem beloglavčkov

Te opice prizadene tudi nedovoljena trgovina s hišnimi ljubljenčki. "Tudi z vidika varovanja narave, veterine in dobrobiti živali se to odsvetuje, nekatere države pa lastništvo nad primati tudi prepovedujejo. Vsaka eksotična živalska vrsta potrebuje ustrezne pogoje za normalno in zdravo življenje. Poleg specifične prehrane, svetlobe in temperature ter ustreznega prostora opice potrebujejo tudi ustrezno socialno strukturo skupine, ki pa jo v stanovanju, kjer živimo ljudje, težko zagotovimo," je poudaril Cirkulan.

Beloglavčke so v Tropsko hišo naselili leta 2021. Samec in samica te kritično ogrožene vrste opice sta pred nekaj dnevi dobila nov, že tretji naraščaj z dvema mladičema. V Tropski hiši zedaj biva že sedem beloglavčkov. Te vsejede opice v naravi poseljujejo območja severozahodne Kolumbije. Živijo v družinskih skupnostih, ki jih vodijo vodilni in reproduktivni pari.