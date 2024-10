Med vidnejšimi dogodki tega konca tedna so kulinarični tržnici v Ljubljani in Mariboru, tradicionalni kobariški Jestival ter koncert skupine Orlek ob 35. obletnici delovanja.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Polnomasten album ob 35-letnici

Glasbene odre bodo ta konec tedna tresli številni slovenski glasbeniki. V Kino Šiška prihaja zasavska skupina Orlek, ki bo obeležila 35-letnico delovanja. Ob tem jubileju so spomladi izdali tudi nov album, ki nosi precej nenavaden naslov: 3,5 polnomastno. Na albumu so med drugim sodelovali z Rudarsko godbo Hrastnik, Jernejem Dirnbekom iz skupine Mi2 in Hamom, ki naj bi kot gostje nastopili tudi na koncertu.

Ob istem času bo potekal tudi koncert skupine Šank Rock z gosti v ljubljanskem klubu Cvetličarna. Pripravljajo noč rock'n'rolla z največjimi hiti njihove mladosti, kot so Dej bolj na glas radio, Metulj in Pravljica o mavričnih ljudeh. Obljubljajo zabavo, ki je ne smete zamuditi.

V Slovenski Bistrici bo vse v znamenju ljubezni. Na sporedu je namreč tradicionalna Bistriška noč ljubezni, kjer bodo za nepozabno vzdušje poskrbele skupine LPS, Mi2 in Tabu. Kar dva koncerta pa bo v sklopu turneje Kjer najbolj gori izvedla Eva Boto, ki v petek z gosti prihaja v Mursko Soboto in v soboto še v Zagorje ob Savi.

V Zagorju ob Savi je v soboto na sporedu tudi prireditev Zagorje Rocks, kjer se bodo zvrstile skupine Don't Mind Gravity, Pižoni in Re:volve ter ena izmed trenutno najbolj popularnih skupin v Sloveniji MRFY.

Vlado Poredoš in Jure Tori sta v intervjuju za Siol.net pojasnila nenavadno ime najnovejšega albuma: "Na embalaži Alpskega mleka je bilo napisano 3,5 polnomastno, Jure je to videl in se mu je zdelo dobro in zabavno – 3,5 polnomastno je povezal s starostjo 35 let." Foto: Gaja Hanuna

Kobariški štruklji, planinski sir in salame

Lačni ta konec tedna ne boste. Tako v Ljubljani kot v štajerski prestolnici se bodo zbrali kuharski mojstri, ki bodo razvajali brbončice obiskovalcev. V ljubljanskem mestnem jedru boste lahko kulinarične dobrote preizkusili z vinskim kozarcem v roki. Odvijala se bo namreč Promenada okusov, na kateri boste lahko okusili mojstrovine sedmih chefov stare Ljubljane in vina vrhunskih vinarjev tako iz Slovenije kot iz tujine.

V štajerski prestolnici pripravljajo prireditev s kombinacijo ulične kulinarike in veganske tržnice, katere namen je spodbujanje etičnega in trajnostnega načina življenja. Gre za Jesenski VegaMarket v Mariboru, kjer bo poleg okušanja dobrot potekala tudi predstavitev dobrodelnih organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali.

Ljubitelji tradicionalnih slovenskih štrukljev se lahko odpravite na Jestival v Kobarid ter preizkusite lokalne jedi iz doline Soče in okolice. Med drugim bodo na voljo kobariški štruklji, planinski sir, domači med, postrvi in salame. Program se bo zaključil z večernim koncertom skupine Flirrt.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tudi tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V soboto bodo gostovali še na Ptuju.

Na Jestivalu boste lahko poskusili slastne kobariške štruklje. Foto: STA

Stilovanje ali rajanje s Čuki

Sezona gasilskih veselic se končuje, a se najde še nekaj dogodkov, na katerih je poskrbljeno za dobro glasbo, zabavo in družbo. Ta konec tedna so na sporedu trije.

V petek se bo v Dravogradu odvijalo Stilovanje z Ansamblom Stil, kot glasbena gosta bosta nastopila tudi Tjaša Božič in Damjan Murko. Začenja se tudi turneja Zan'ga dej, Laškega, na katero se podajajo člani skupine Fehtarji. Za prvo postojanko so izbrali Šempeter pri Gorici.

Naslednji dan pa se lahko udeležite tradicionalne, že 43. Polharske noči pri gradu Snežnik, kjer bodo zbrane zabavali Čuki.

Skupina Čuki letos praznuje 35-letnico delovanja. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

