Nova uspešnica iz Škotske: briljanten roman o nežnosti

Roman Mladi Mungo je presunljiva družinska drama o ljubezni v krutem svetu delavskega Glasgowa. Foto: Mladinska knjiga Novi roman Bookerjevega nagrajenca Douglasa Stuarta (Young Mungo) je ganljiva zgodba o odraščanju mladostnika, ki se spopada s svojo drugačnostjo.

Podobno kot Stuartov z bookerjem nagrajeni prvenec Shuggie Bain se tudi Mladi Mungo dogaja v revnem blokovskem naselju vzhodnega Glasgowa in v škotskem višavju ob koncu 20. stoletja. Tudi Mungo – tako kot Shuggie Bain – odrašča z mamo alkoholičarko.

Mladi Mungo je v primerjavi s Stuartovim prvencem bolj napet, hkrati pa bolj optimističen, saj bralcu ponudi tudi nekaj upanja. Glavna tema Mladega Munga sta odrešujoča ljubezen, v katero moramo verjeti, in svetlo upanje, ki zasveti na koncu in nas celo potolaži.

Mešanica nežnih čustev in grozljivega nasilja

Stuart zanesljivo krmari med suspenzom in tankočutnim opazovanjem zbeganega mladostniškega uma, ki se trudi razumeti lastno spolnost. Rezultat je roman, v katerem bralec izmenično odkriva dve zgodbi.

Protestant Mungo in katoličan James odraščata v revnem predmestju Glasgowa. Fanta, ki naj bi bila zaprisežena sovražnika, se zbližata in najdeta zatočišče v golobnjaku, ki ga je James zgradil za svoje tekmovalne golobe. Čeprav se zavedata, da ju okolica ne bo sprejela, se goreče zaljubita in sanjata o življenju brez skrivanja. Mungo si na vse pretege prizadeva, da bi bil tak kot drugi, in se še posebej trudi skriti svoj pravi jaz pred starejšim bratom Hamishem, brutalnim vodjem lokalne tolpe.

Zaplete se, ko Munga mama pošlje na ribolov z moškima, ki ju je spoznala na srečanju anonimnih alkoholikov, toda alkoholika in nekdanja zapornika sta daleč od očetovskega lika, po katerem hrepeni Mungo. Zbrati mora vse svoje moči, da se vrne na varno, kjer bi z Jamesom mogoče lahko imela malce svetlejšo prihodnost. Mungo in James v prijateljstvu, ki preraste v ljubezen, najdeta moč, da premagata nasilje, ki ju obdaja.

Stuart je s svojim prvencem Shuggie Bain (2020) prejel osrednjo angleško književno nagrado – bookerja, ki ga je izstrelila med priznane avtorje. Foto: Clive Smith

Douglas Stuart je po Shuggieju Bainu znova napisal mojstrski roman, napet triler, v katerem trepetamo in navijamo za oba fanta. Pred nami je briljanten roman o nežnosti, ki ima odrešilno moč. Mladi Mungo je neverjetno čustvena in iskrena zgodba o brutalnem nasilju in uničenih družinah ter materi, ki zaradi alkoholizma otroka oropa možnosti za normalno otroštvo. Douglas Stuart je z Mladim Mungom ustvaril neponovljivo sago o tem, kako težko se je upreti krutosti, ne da bi tudi sami postali kruti.

Stuartovo pisanje si je med tujimi kritiki prislužilo laskave primerjave s klasikom Charlesom Dickensom, po knjigi pa BBC pripravlja televizijsko priredbo.

Mladi Mungo je bil uvrščen v ožji izbor za nagrado polari book prize (prva in največja britanska knjižna nagrada za literaturo LGBTQ+), škotsko nacionalno knjižno nagrado in najboljšo booktok knjigo leta po izboru TikTok skupnosti ter v širši izbor za knjižno nagrado mesta Dublin in za Goldsboro books glass bell award, ki jo podeljuje neodvisna londonska knjigarna.

New York Times, Time, Vogue, Guardian in drugi so roman Mali Mungo razglasili za eno najbolj pričakovanih knjig leta 2022. Poleg tega ga je Washington Post uvrstil med deset najboljših knjig leta, številne ugledne publikacije in organizacije pa so ga označile za eno najboljših knjig leta 2022.

»Mungo je petnajstletnik, ki odrašča v Glasgowu na začetku devetdesetih let, kjer je poln skrbi za zapito mater, njegov starejši brat Hamish pa je razborit mladenič, kot protestant močno nastrojen proti katolikom. Ko Mungo spozna katolika Jamesa, ki načrtuje odhod iz tega brezperspektivnega življenja, se v njem nekaj premakne, zato ga poprosi, naj še malo počaka, da jih sam napolni šestnajst in bosta na pot v svet odšla skupaj. Roman dobi surovejši zamah, ko mati, preplašena, da je njen sin morda gej, Munga pošlje na izlet z dvema moškima šovinistoma, ki ju je spoznala na terapiji odvajanja od alkohola, idilično taborjenje v prvinski škotski divjini pa poskrbi za zelo dramatične preobrate in hipno dozorelost. Pogumen roman!« – Samo Rugelj, Vikend magazin

»Ko se v revnem naselju v Glasgowu med dvema najstnikoma razvije romanca (eden od njiju je protestant, drugi katolik), je nevarnost odkritja zelo resnična. Kot v Shuggieju Bainu, avtorjevem nagrajenem prvencu, gre tudi tokrat za surovo, nežno in velikodušno zgodbo o ljubezni in preživetju kljub težkim okoliščinam.« – People

»Vznemirljiv, srce parajoč roman. Knjiga, ki vam bo uničila srce, zato le posezite po upanju.« – Connie Ogle, Minneapolis Star Tribune

»Bralce bo razveselilo, da je Stuartov drugi roman, Mladi Mungo, še močnejši od njegove prve knjige … Mojstrsko pripovedovanje zgodbe, mešanica nežnih čustev in grozljivega nasilja, ki najde človečnost tudi v najbolj brezupnih situacijah.« – BookPage

»Stuart sije na domačem terenu; v globokem pisanju o ljubezni, brutalnosti, moči in pogumu.« – Newsweek

Tako Shuggie Bain kot Mladi Mungo sta postavljena v delavske stanovanjske soseske Glasgowa. Foto: Depositphotos.com

Douglas Stuart (1976) je škotski pisatelj, ki od leta 2000 živi v New Yorku in dela kot modni oblikovalec za svetovno znane blagovne znamke.

Delo Douglasa Stuarta kritiki primerjajo s klasičnimi deli Charlesa Dickensa. Foto: Mladinska knjiga Njegova literatura odseva njegove osebne izkušnje, ko je moral z mamo alkoholičarko in brez očeta preživeti v surovem okolju glasgowske delavske soseske. Kot je zapisal v svojem eseju Revščina, tesnoba in spol v literaturi škotskega delavskega razreda, sta celotno zahodno obalo Škotske konec 20. stoletja zaznamovala množična brezposelnost in popolno pomanjkanje priložnosti, kar je povzročilo desetletja zlorabe alkohola in drog. Zaradi tega se je takrat pričakovana življenjska doba znižala na najnižjo v Zahodni Evropi.

Med delom modnega oblikovalca je Stuart na skrivaj začel pisati in odkril zdravilno moč besed. Nagrada za prvenec ga je izstrelila med zvezde in na slavo ni bil pripravljen. Kot je dejal v intervjuju za Departures, je najsrečnejši, ko je povsem anonimen: »Booker me je potisnil naravnost v središče. Nisem bil pripravljen, a sem hvaležen za to.«