Mistična filmska kulisa in umetniški navdih: popotovanje po zahodni Srbiji skozi sedem zanimivosti

Edini način, da to ugotovite, je, da si oddahnete od mestnega vrveža in se odpravite na mejo med Srbijo ter Bosno in Hercegovino, na Zlatibor in Taro, ob reki Drini in na neskončna zelena pobočja Mokra Gora. V nekaj dneh boste doživeli navdušenje, ki se povečuje z vsako novo destinacijo, ki jo obiščete! V nadaljevanju predstavljamo sedem atraktivnih lokacij, ki jih ne smete zamuditi, a še zdaleč niso vse, kar ponuja zahodna Srbija. Ko jih boste obiskali, boste zagotovo odkrili še druge kraje, ki vam bodo všeč in vam bodo za vedno ostali v spominu.

Gremo na pot!

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl Avtocesta Miloš Veliki je skrajšala pot od Beograda do Zlatibora prek Čačka in Užic na približno tri ure vožnje. Tako lahko do priljubljenega gorskega letovišča pridete po cesti hitreje kot kdajkoli prej! Do konca 19. stoletja so okolico Zlatibora, ki je danes sodobno naselje in turistično središče na istoimenski gori, sestavljali pašniki in travniki, na katerih so prebivalci okoliških vasi pasli živino. Prvi hoteli na Zlatiboru so bili zgrajeni v začetku 20. stoletja, danes pa gradijo moderna apartmajska naselja, spa centre in luksuzne vile. V naselju so osemletna osnovna šola, vrtec, hram, knjižnica, kulturni dom z galerijo in dvorano, ki služi kot kino in gledališče, pošta, ambulanta, banka ... Zlatibor je poleg različnih oblik namestitve bogat tudi s tematskimi parki, kavarnami in restavracijami, skupaj z goro, katere turistično središče je ena izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij v Srbiji. Morda najbolj znana znamenitost Zlatibora je panoramska gondola Gold, ena najdaljših na svetu (devet kilometrov), ki mesto povezuje z vrhom Tornik. Vožnja z gondolo je idealen način za spoznavanje posebne pokrajine Zlatibora, saj poteka čez najlepše gorske predele, pa tudi čez Ribniško jezero – znano izletniško točko gostiteljev in gostov. Usedite se v gondolo, sprostite se in uživajte v prizorih, ki vas spominjajo na prerije iz ameriških filmov, s tal pa vas pozdravljajo paseči se konji in krave, nekaj potokov in borovci, po katerih je gora dobila ime.

Nekaj ​​več kot pol ure od Zlatibora je naravni fenomen, ki ga ne smete zamuditi! Po kratkem spustu s ceste pridemo do urejenega vhoda v jamo, ki je dobila ime po bližnji vasi Stopića. Je eno najbolj dostopnih speleoloških območij v Srbiji z odprtino, visoko 18 metrov in široko med 30 in 40 metrov. O jami krožijo številne lokalne legende, ki vam jih bodo gostitelji z veseljem povedali med vodenjem po območju naravnih posebnosti, med katerimi so najbolj prepoznavne velike kadi. Te so najprivlačnejše, ko so napolnjene z vodo, ki se preliva v poseben vizualni spektakel. Celotna jama je lepo osvetljena, zato je sprehod po njej pravi užitek. Bodite toplo oblečeni ne glede na letni čas, ko prihajate. Jama je razvejanega tipa in jo sestavlja pet speleomorfoloških enot: Svetla dvorana, Temna dvorana, Dvorana s kopališči, Kanal s kopališčem, ki so urejeni za turistične oglede, in Rečni kanal, ki še ni odprt za javnost.

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl Posebno doživetje je še ena bližnja lokacija, kjer boste spoznali življenje prebivalcev Zlatibora v davnih časih. V vasi Sirogojno se namreč nahaja edini srbski muzej na prostem – imenuje se Staro selo. Stare brunarice z vseh delov Zlatibora so bile prepeljane na pet hektarjev veliko lokacijo, kjer jih negujejo in ohranjajo, da pričajo o življenju, ki so ga nekoč živeli. Prijazni gostitelji vas bodo popeljali skozi muzej in vam razložili namen vseh lesenih hiš, obenem pa vam pripovedovali o podrobnostih življenja kmetov, ki so do nedavnega živeli v podeželskih in družinskih skupnostih – zadrugah, ki so lahko imele do 50 članov. Muzej je sestavljen iz dveh delov. Prva je skupina hiš, ki so ohranile svojo prvotno podobo in namembnost ter tvorijo stalno muzejsko postavo, oblikovano v dveh zlatiborskih dvoriščih. Drugo skupino sestavljajo hiše, adaptirane in prilagojene turističnim potrebam, ki so prav tako ohranile svojo prvotno podobo, vendar jim je spremenjena namembnost. To so dvorana, prodajalna spominkov, gostilna, stanovanjske hiše ... V program muzeja je vključeno tudi ohranjanje starih obrti, zato je poleti v treh opremljenih delavnicah organizirano usposabljanje v ribiških, kovaških in lončarskih veščinah.

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl "Zlatibore, vprašaj Taro, če se spomni svoje stare ljubezni." Tako se glasi znana pesem in škoda bi bilo ne obiskati nacionalnega parka Tara, ki se nahaja na gori Tara severozahodno od Zlatibora. Neokrnjena narava, bogati gozdovi, prostrani travniki, globoke soteske in kristalno čiste reke, slapovi ... vse to so posebnosti te čudovite gore. Tu je tudi spektakularen kanjon reke Drine, pa tudi več razglednih točk, med katerimi najbolj izstopata Banjska stena in Zelenika, s katerih se ponuja čudovit razgled na kanjon in okoliške gore. Ne zamudite ogleda najbolj znanega prizora mesta Bajina Bašta – Hiša na skali (imenovana tudi hiša na Drini), ki je postala svetovno prepoznavna po svoji objavi v National Geographicu. Gre za leseno hiško na skali sredi reke, ki so jo zgradili lokalni ljubitelji reke. Od prve postavitve leta 1968 so ga uporabljale številne generacije mladeničev in mladenk, pri čemer je treba opozoriti, da ga je zaradi visokih vodostajev večkrat odnesla Drina, a so domačini postavili novega vsakokrat ter tako nadaljujejo prepoznavno in pomembno tradicijo Tare in Bajine Bašte. Če vas zanimata verska in kulturna zgodovina Tare, vsekakor obiščite srednjeveški samostan Rača. Za sprostitev ob vodi in dobro zabavo je na voljo jezero Peručac, ki se nahaja 13 kilometrov od Bajine Bašte, kjer se nahaja več restavracij in kavarn.

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl Bližina Tare in Mokre Gore vam omogoča, da svoje izkušnje ob enem obisku tega dela Srbije obogatite s čudovito vožnjo z vlakom skozi gore in dolge tunele, s pogledom na doline, kjer se skrivajo vasi, majhne cerkvice in številne druge skrivnosti, ob mističnih zelenih gričih. Ker je tir narejen tako, da je videti kot številka osem, se vlak imenuje Šarganska osmica. Med vožnjo boste naleteli na mnoga zanimiva presenečenja, kot sta postaja Ludi Kamen, kjer lahko ovekovečite odnos z ljubljeno osebo in ki ga lahko prekinete le z vrnitvijo in vožnjo z vlakom, ter postaja Jatara, kjer še nikoli ni bila prodana niti ena vstopnica. Tam je tudi postaja, zgrajena za snemanje filma Emirja Kusturice Življenje je čudež, kjer si lahko ogledate tudi priljubljeni vlak. V preteklosti je legendarni vlak Ćiro prevažal potnike od začetne postaje Mokra Gora do zadnje postaje Šargan Vitasi. Prej je bila ta železnica rešilna bilka, ki je povezovala notranjost z Jadranskim morjem, danes pa je njen del neizogibna atrakcija za vse obiskovalce zahodne Srbije.

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl Druga privlačna destinacija na Mokri Gori, natančneje na hribu Mećavnik, je tesno povezana z že omenjenim filmom Življenje je čudež. Etno vas Drvengrad je režiser Emir Kusturica zgradil za snemanje filma, po zaključku projekta pa se je odločil, da tam ostane in jo ponudi obiskovalcem v uporabo in uživanje. V kompleks vstopite skozi mestna vrata, v notranjosti pa boste našli 13 ulic, dva trga, kino, cerkev, tržnico in vse drugo, kar malo mesto mora imeti za prijetno bivanje gostov. Ulice in trgi nosijo imena znanih osebnosti iz sveta literature, filma in športa, kot so Ivo Andrić, Federico Fellini, Aleksander Tarkovski, Maradona in Novak Đoković – vsi veliki možje, ki so imeli velik vpliv na Kusturico. Ko se boste sprehajali po ulicah skozi lesene hiše, malo navzgor, nato malo navzdol, ob pogledu na neskončne zelene gore, posejane s hišami in cerkvami, boste imeli občutek, da ste del filma o nekem mirnejšem starodavnem času. Posebna zanimivost je filmski festival Kustendorf, ki se v Drvengradu odvija vsako leto v januarju in ko pridejo številni gostje iz sveta filmske umetnosti. Festival nima rdeče preproge ali drugih značilnih hollywoodskih značilnosti, temveč so v ospredju medsebojno spoznavanje, komunikacija in prijetno druženje. Prav tako boste v Drvengradu lahko pili lokalno žganje ter druge lokalne pijače in izdelke.

Foto: Matej Čepl

Foto: Matej Čepl Na zahodu države se nahaja tudi eno najbolj znanih jezer v Srbiji. Uvačko jezero zaradi bližine mesta Sjenica imenujemo tudi Sjeniško jezero in je 27 kilometrov dolgo umetno jezero, plovba po katerem je pravi spektakel za vse čute. Jezero je nastalo z izgradnjo največjega zemeljskega jezu v Srbiji, ki meri 110 metrov. Jezero Uvac je prvo v nizu jezer, ki so bila zgrajena na reki Uvac za namene proizvodnje električne energije. Voda iz tega jezera se izliva v Zlatarsko jezero, drugo v nizu, iz Zlatarskega pa v zadnje, Radoinjsko jezero. Vsa tri jezera so priljubljene izletniške točke številnih turistov za čolnarjenje, kopanje, ribolov, sprehode ... Med plovbo po mirnih meandrih Uvaškega jezera boste opazili številne predstavnike nebesnega kralja – beloglavega jastreba, saj je največja kolonija te ptice prav v okolici jezera. Če boste prispeli in boste imeli dovolj kondicije, se vsekakor povzpnite ali zapeljite na eno od razgledišč, na primer na Molitvo, od koder se odpre očarljiv pogled na meandre, skozi katere se vije voda mogočnega jezera. Če ste se odločili za jahanje po jezeru, se vsekakor odpravite v Ledeno jamo, kjer je temperatura vedno osem stopinj Celzija in kjer je narava izoblikovala nenavadne prizore, ki jih bo domišljija videla vsakega drugače.