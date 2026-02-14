Viharni vrh: Brezkrvna senzualnost za valentinovo

Viharni vrh je ena najbolj znanih romanc v zgodovini literature. Klasika Emily Brontë o nesojenih ljubimcih Catherine in Heathcliffu je ena najbolj branih knjig vseh časov in aktualna priredba bo najbrž dodatno spodbudila branje. Film sicer ne ponudi veliko, čeprav se začne zelo obetavno.

Že med napisi zaslišimo zvok, ki glede na naravo romance in vse, kar spada zraven, spominja na škripanje postelje. A ko se pojavi slika, vidimo, da ni tako, zvok povzroča nategovanje vrvi obešenca, ki se ziblje na mestnem trgu pred nasilja željno množico. V tej množici tudi prvič uzremo divjo Catherine Earnshaw in zanemarjenega Heathcliffa. Podivjana množica odlično nastavi ton filma in prve pol ure je vizualna in zvočna ekstravaganca, ki dodobra posrka gledalca.

Jacob Elordi je kot Heatcliff dovolj možat in postaven, žal pa ta stilizirana vizualna podoba filma ne drži do konca. Foto: Blitz Film

Catherine oziroma Cathy odrašča na naslovnem Viharnem vrhu, srednje spodobni domačiji na yorkshirskem podeželju. Njen oče je pijanec in kockar, ki nekega dne domov pripelje dečka Heathcliffa, da bi ta postal njihov hlapec. Cathy, njegova vrstnica, ga takoj posvoji in kmalu sta kot rit in srajca. A očetova nesreča se stopnjuje v nasilje in Heathcliff je zmeraj njegova tarča, da zaščiti Cathy.

Tragična ljubezen

Ko sta starejša in na pragu zaljubljenosti, ki si je še ne drzneta priznati, se v bližnji dvorec vseli premožni Edgar Linton s svojo varovanko Isabello. Cathy pokaže zanimanje za bogatega soseda, in ko po poškodbi gležnja pristane v oskrbi Lintonovih, se Edgar vanjo zaljubi in jo zaprosi. Cathy čuti, da je zaradi očetovih dolgov prisiljena sprejeti snubitev, čeprav ugotovi, da ljubi Heathcliffa, a ta iz jeze zapusti Viharni vrh. Cathy in Edgar se poročita in sta v svojem mehurčku bogastva srečna, čez pet let pa se vrne Heathcliff, zdaj premožen gospod in novi lastnik Viharnega vrha, in vse gre v franže.

Scenografija za film je zgodba zase. Kot je videti tukaj, je skoraj pretirana, a žal je režiserki Fennell ne uspe dovolj vključiti v zgodbo. Foto: Blitz Film

Zgodba o toksični in tragični ljubezni med Cathy in Heathcliffom temelji na močnih in neuklonljivih ter pogosto neracionalnih junakih, prepletena pa je tudi z vprašanji razrednega boja in pravic žensk. V aktualni filmski priredbi režiserka in scenaristka Emerald Fennell ohrani večino teh tematik, vendar pa ji v nasprotju s pisateljico Emily Brontë ne uspe držati tempa zgodbe, deloma tudi zaradi izključitve namigov na nadnaravne elemente.

Odlična glasba Charli XCX

Spektakularna vizualna podoba z enkratno kostumografijo, izpopolnjeno scenografijo, osupljivo fotografijo in zares odlično glasbo popzvezdnice Charli XCX je dokaz, kako premišljena je Fennell v izbiri sodelavcev in kakšne presežke zna spodbuditi. A žal ji ni uspelo teh impresivnih elementov združiti v koherenten film, predvsem zaradi pogoste izgube fokusa.

Na določenih točkah filma je senzualnost te prepovedane ljubezni zares vroča. Foto: Blitz Film

Del filma izstopa z abstraktno stiliziranimi prizori, nekako v duhu Tragedije Macbetha režiserja Joela Coena, kar se dobro sklada s hiperrealističnimi segmenti, ki so očitni poklon filmu Romeo + Julija Baza Luhrmanna (tistemu z Leonardom DiCapriem), vendar je v drugi polovici filma te avtorske izpiljenosti in drznosti vse manj oziroma so tovrstni prizori vse slabše vključeni v dogajanje, ki kmalu postane repetitivno. Pri tem ne pomagajo slabo razviti liki, predvsem Edgarjev, ki je z odsotnostjo prezence povsem neprepričljiv.

Brezkrvna romanca

Viharni vrh je primarno romanca, tako da je ključnega pomena, kako izviren in prepričljiv je ta vidik. Žal je tudi tukaj odgovor nekje vmes. Zanimiva je odločitev, da čustveno toksičnost razmerij med liki prikaže z nekaterimi kinki, a njihova vključitev je površna in polovičarska, ko jih skuša delno izkoristiti za senzualnost in delno kot puritansko kritiko tovrstnih vedenj. Obenem je čisto preveč prikaza osrednje romance osredotočenega na poljubljanje in zaklinjanje ljubezni – do te mere, da se po ogledu filma zdi fraza "ljubim te" nekaj najbolj izrabljenega, kar je mogoče slišati.

Edgar in Isabella sta tako pretirano dolgočasna, da ob njunih prizorih tudi film postane dolgočasen. Foto: Blitz Film

In potem je tukaj še igra. Margot Robbie je odlična izbira za Cathy, medtem ko Jacob Elordi ni povsem v njeni ligi. Njuni mladi različici, Charlotte Mellington v svoji prvi vlogi in Owen Cooper (Adolescenca), sta dejansko še boljši, še ena mojstrska poteza pri izbiri sodelavcev pa je Martin Clunes, sicer priljubljeni Doktor Martin, za vlogo nasilnega in zapitega Earnshawa. Žal je večina preostalih likov scenaristično preslabo zastavljena, da bi sploh lahko prišli do izraza.

A sploh lahko govorimo o pravi romanci, če ni vključen prizor poljubljanja v dežju? Foto: Blitz Film

Ali je film vreden ogleda ali je bolje prebrati knjigo?

Knjiga je boljša. Podobno kot večina filmskih priredb te zgodbe tudi ta ni dober nadomestek, saj se osredotoča samo na polovico zgodbe. Viharni vrh je mojstrsko napisan roman, ki je na voljo tudi v slovenščini v odličnem prevodu Rape Šuklje. Film opusti številne najzanimivejše dele knjige, da se osredotoči na romanco, a je tudi pri izdatni uporabi vizualne metaforike in simbolizma bistveno bolj brezkrven in manj prepričljiv kot roman. In za vse, ki niste bili zadovoljni s koncem – v knjigi se stvari iztečejo precej drugače.

Viharni vrh (Wuthering Heights)

Režija: Emerald Fennell

Igrajo: Margot Robbie, Jacob Elordi, Martin Clunes, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Ewan Mitchell, Owen Wilson, Charlotte Mellington

Žanr: romanca

