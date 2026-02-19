Razkrili vzrok igralčeve smrti: nehote se je ustrelil

Igralec Peter Greene, ki so ga mrtvega našli sredi decembra lani, je umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal nehote, so ugotovili preiskovalci.

Igralec Peter Greene, najbolj znan po vlogah v filmih Šund in Maska, je umrl zaradi nenamerne strelne rane, so sporočili z urada za sodno medicino v New Yorku in s tem končali preiskavo njegove smrti. Greena, ki je imel 60 let, so mrtvega v njegovem stanovanju našli 12. decembra lani.

Spletni tabloid TMZ je objavil podrobnosti rezultatov preiskave, vzrok igralčeve smrti je bila strelna rana pod levo pazduho, skozi katero je krogla poškodovala nadlaktno arterijo. Po navedbah preiskovalcev si je igralec strelno rano zadal nehote.

Greene je bil znan predvsem po vlogah karizmatičnih negativcev. Foto: Guliverimage

"Bil je eden največjih igralcev naše generacije," je ob novici o Greenovi smrti dejal njegov dolgoletni menedžer Gregg Edwards, "pogrešal ga bom, bil je čudovit prijatelj."

Green se je v Hollywoodu uveljavil predvsem z vlogami karizmatičnih negativcev, občinstvo se ga spomni kot sadističnega varnostnika Zeda v Šundu in zlobca Doriana Tyrella v Maski, pomembni vlogi je imel tudi v filmih Osumljenih pet in Dan za trening.