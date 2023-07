Ljubezenski horoskop za julij 2023: tri znamenja se bodo znašla v objemu nepričakovane osebe

Oglasno sporočilo

Erotični horoskop za julij odkriva skrivnosti, skrite v vaših najintimnejših željah in čustvih. Raziskujte prepovedane užitke in dovolite, da vas julij popelje v divjo strastno igro čutov.

Kako lahko oseba razume in izpolni potrebe svojega partnerja v spolnosti? Foto: Pixabay

Erotični horoskop 2023 za julij prinaša obilico strasti, čutnosti in intenzivne ljubezenske energije. Planeti se bodo poravnali v vašo korist, kar bo pripomoglo k večji čustveni povezanosti in intimnosti v vašem življenju. Vaša partnerstva se bodo okrepila, saj boste postali bolj zavedni pomembnosti ljubezni in podpore, ki vam jo zagotavljajo vaši najbližji.

Če ste imeli nerešene konflikte ali težave v svojih odnosih, je zdaj pravi čas, da se zavežete iskreni komunikaciji in iskanju rešitev. V tem mesecu boste imeli izjemno priložnost, da izrazite svoja čustva na izviren in nežen način, kar bo prispevalo k vzpostavitvi močnih in trdnih vezi.

Vaša strast se bo v tem obdobju razplamtela in zagotovo boste uživali v intenzivnih trenutkih strasti s svojim partnerjem ali neznancem. Ne bojte se izraziti svojih želja in fantazij, saj bo vaš partner odprt za eksperimentiranje in raziskovanje. Skupaj bosta odkrivala nove načine, kako se zadovoljiti in uresničiti svoje najgloblje erotične želje.

Bodite igrivi in kreativni v svojem intimnem življenju. Poskusite nov način spodbujanja čutov, morda z masažo ali uporabo aromatičnih olj. Zgradite zaupanje in vzpostavite globoko čustveno povezanost s svojim partnerjem. Skupaj se prepustita toku strasti in čutnosti ter se potopita v vroče in ekstatično ljubezensko doživetje.

Julij je tudi čas, ko se lahko osvobodite predsodkov ali zadržkov, ki so vam preprečevali, da bi popolnoma zaupali in se predali ljubezenskemu užitku. Sprejmite svojo telesno privlačnost in se ljubite takšne, kot ste. Prepustite se čutnemu potovanju in dovolite, da vas vodi vaša intuicija.

V tem mesecu boste doživeli erotično prebujenje in odkrili nove globine strasti. Vaše ljubezensko življenje se bo dvignilo na novo raven, polno povezanosti, zaupanja in ekstaze. Ne oklevajte, temveč se s svojim partnerjem odpravite na to čudovito popotovanje in uživajte v vseh čutnih užitkih, ki vam jih julij prinaša.

Julij 2023, OVEN (21. marec–20. april)



Julij prinaša osupljivo kombinacijo strasti in zabave, saj se osredotočate na svoje potrebe in uživate v življenju. Merkur vam odpira vrata do razburljive zabave in obujanja starih prijateljstev. Prihajajo čudoviti trenutki in srečanja, ki vas bodo očarali. Ne glede na to, da niste naklonjeni načrtovanju, je zdaj idealen čas za zmenke! Venera vam bo prinesla izjemno osebo. Zaupajte svoji privlačnosti in se prepustite romantičnim trenutkom, ki jih prinaša julij.

Julij 2023, BIK (21. april–21. maj)



Sprostite se, pojdite iz svoje kože in uživajte v telesu svoje drage osebe. A bodite previdni, da ne bo partner ljubosumen, če boste preveč razgreto razpravljali o osebah, ki vas privlačijo. Poslušajte svojo intuicijo in razveselite svojega partnerja, da ohranite harmonijo. Imate priložnost zmenkov ves mesec, če ne boste zadovoljni z malo, saj se vam lahko zgodi, da sami dremljete na kavču. Kakšna škoda, zagrabite, kar se vam ponuja – lahko, da ne bo dolgo. Pa še opozorilo: tudi hrana vpliva na vaše poželenje, zato pazite.



Sprostite se, pojdite iz svoje kože in uživajte v telesu svoje drage osebe. A bodite previdni, da ne bo partner ljubosumen, če boste preveč razgreto razpravljali o osebah, ki vas privlačijo. Poslušajte svojo intuicijo in razveselite svojega partnerja, da ohranite harmonijo. Imate priložnost zmenkov ves mesec, če ne boste zadovoljni z malo, saj se vam lahko zgodi, da sami dremljete na kavču. Kakšna škoda, zagrabite, kar se vam ponuja – lahko, da ne bo dolgo. Pa še opozorilo: tudi hrana vpliva na vaše poželenje, zato pazite.

Julij 2023, DVOJČKA (22. maj–21. junij)



Pripravite se na senzualno razrešitev, saj se planeti v levu združujejo, da bi prinesli mesečno dozo vročih čustev in eksplozivnih izjav ljubezni. Vaša izjemna ustvarjalnost bo v postelji prinesla neverjetne rezultate. Vaš odnos bo prežet s skrivnostmi in čarobnostjo. Bodite previdni, da ne izgubite stika z realnostjo, saj bi vam lahko partner zaradi fantazije ušel. Na zabavi ali počitnicah se boste samski srečali s strastno osebo. Uporabite šesti čut in vse svoje dišave, da zapeljete ljubimca za eno ali več noči.

Julij 2023, RAK (22. junij–22. julij)



Ta mesec vašega partnerja čaka strastno presenečenje! Vaša romantična stran postaja vse zahtevnejša. Od svojega partnerja pričakujete dokaze ljubezni, ki segajo nad povprečje. Da bi vas drugi osvojili, morajo biti čustveni in čutni, saj postajate nenasitni. Pazite na zmernost, saj se to lahko vrne kot bumerang. Samski, vaš šarm bo privabil čutno osebo, ki je pripravljena na vse, tudi na nenavadne zahteve v postelji. Za dosego magičnega učinka poslušajte svojo intuicijo in se prepustite nagonu, ki se ne bo zmotil.



Ta mesec vašega partnerja čaka strastno presenečenje! Vaša romantična stran postaja vse zahtevnejša. Od svojega partnerja pričakujete dokaze ljubezni, ki segajo nad povprečje. Da bi vas drugi osvojili, morajo biti čustveni in čutni, saj postajate nenasitni. Pazite na zmernost, saj se to lahko vrne kot bumerang. Samski, vaš šarm bo privabil čutno osebo, ki je pripravljena na vse, tudi na nenavadne zahteve v postelji. Za dosego magičnega učinka poslušajte svojo intuicijo in se prepustite nagonu, ki se ne bo zmotil.

Julij 2023, LEV (23. julij–23. avgust)



Horoskop napoveduje odhod strastnega planeta ognja, vendar to ne pomeni, da bo mesec manj vroč tudi med rjuhami. Vaše erotične želje bodo prefinjene, a nič ne kaže, da bo tudi vaš partner takšen. Vendar, vaša karizma deluje kot čaroben afrodiziak, ki nezadržno privlači pozornost. Drugi vas poskušajo zapeljati, a se odbijajo od vašega zlatega oklepa in vzvišenosti, ker veste, kaj hočete. V vezanih odnosih boste bolj premišljeni in pazljivi, kar pa je za partnerja škoda, sprostite se. Tudi samski boste doživeli, kako drugi pristopajo k vam in vam šepetajo na uho vroče besede.

Julij 2023, DEVICA (24. avgust–22. september)



Jupiter, planet poželenja, vam ponuja razigrane priložnosti, ki bodo razširile vašo domišljijo in vzbudile želje. Do 11. julija vas Merkur vzburja s svojim razigranim umom in vam prinaša zapeljive nasvete, kako zadovoljiti svoje ljubimce, zato položaji ne bodo več tako konservativni v postelji ali pod šotorom. Samski se pripravite na vroče presenečenje, saj se vam bo ponudila priložnost za srečanje z osebo, ki vas bo v celoti prevzela in vžgala vaše najskrivnejše strasti. Otresite se strahu in se prepustite ekstatičnim ljubezenskim avanturam, ki vas čakajo! Ne oklevajte, ker bo poletje minilo brez vas.



Jupiter, planet poželenja, vam ponuja razigrane priložnosti, ki bodo razširile vašo domišljijo in vzbudile želje. Do 11. julija vas Merkur vzburja s svojim razigranim umom in vam prinaša zapeljive nasvete, kako zadovoljiti svoje ljubimce, zato položaji ne bodo več tako konservativni v postelji ali pod šotorom. Samski se pripravite na vroče presenečenje, saj se vam bo ponudila priložnost za srečanje z osebo, ki vas bo v celoti prevzela in vžgala vaše najskrivnejše strasti. Otresite se strahu in se prepustite ekstatičnim ljubezenskim avanturam, ki vas čakajo! Ne oklevajte, ker bo poletje minilo brez vas.

Začnite negovati svojo čustveno povezanost s partnerjem, ki bo vodila v bolj izpopolnjeno intimno izkušnjo. Foto: Pixabay

Julij 2023, TEHTNICA (23. september–23. oktober)



Prihaja obdobje vročičnega razcveta, ki ga bosta podžigala divji Mars in vroči lev. A samski, prisluhnite! V tem mesecu bo Venera uresničila vaše najbolj skrite želje! Ustvarila bo ugodne okoliščine, ki vam bodo omogočile srečanje s posebno osebo. Zvezde so ugodne za strastno romanco, ki se bo razplamtela. Ne dovolite vpliva predsodkov drugih. Vaša čustva so lahko zelo močna, zato se prepustite erotični pustolovščini. Večino meseca boste uživali v obdobju neustavljive strasti vašega partnerja.

Julij 2023, ŠKORPIJON (24. oktober–22. november)



Čaka vas preplet strasti in skrivnostnosti! Vaše erotično življenje bo doživelo vznemirljive spremembe, ki vas bodo popeljale v nove dimenzije užitka. Pripravite se na strastna srečanja, kjer se bo vaša privlačnost razplamtela do skrajnosti. Dotiki bodo intenzivni, povezave globoke, kar bo v vas vzbudilo močne občutke poželenja. Bodite pripravljeni na osvajanje novih teritorijev strasti in doživite nepozabne trenutke uresničenja svojih najbolj skritih želja. Vezani pa boste te trenutke doživljali nekje na samem v prečudovitih krajih na oddihu.



Čaka vas preplet strasti in skrivnostnosti! Vaše erotično življenje bo doživelo vznemirljive spremembe, ki vas bodo popeljale v nove dimenzije užitka. Pripravite se na strastna srečanja, kjer se bo vaša privlačnost razplamtela do skrajnosti. Dotiki bodo intenzivni, povezave globoke, kar bo v vas vzbudilo močne občutke poželenja. Bodite pripravljeni na osvajanje novih teritorijev strasti in doživite nepozabne trenutke uresničenja svojih najbolj skritih želja. Vezani pa boste te trenutke doživljali nekje na samem v prečudovitih krajih na oddihu.

Julij 2023, STRELEC (23. november–21. december)



Če hrepenite po bolj strastnem življenju, imamo vesele novice. Razbijte omejitve in razveseljujte svojo boljšo polovico z razkošnimi pozornostmi in vročimi izjavami. Videli boste neverjeten učinek, ki se mu niti vi ne boste več mogli upreti. Venera in Merkur samskim omogočata nove avanture in ena bo zares izjemna. Če ne boste pazljivi, pa lahko čez kako leto zibate, zato res razmislite, ali si tega želite. Glede na odgovor ukrepajte za zaščito – ali pa ne. V obeh primerih je ta mesec končno tisti, ko se vam bodo sanje uresničile in, če se boste pametno odzvali, se bodo tudi nadaljevale.

Julij 2023, KOZOROG (22. december–20. januar)



Ne zamudite priložnosti, ki jih življenje ponuja, a si vzemite čas, da jih preučite z divjo strastjo. Venera vas zapeljivo vabi, da postanete pozorni na vse podrobnosti, ki v resnici odpirajo vrata do razkošnega užitka in so partnerju všeč. Če želite, da se vaše ljubezenske sanje prebudijo, potem morate preseči svojo zadržano naravo in postati druga oseba. Tudi samskim se bodo stvari dogajale mimo ustaljenih navad. Že nekaj časa vas v svoje globine vabi pregrešno zapeljiva oseba, ki vas bo povsem stopila in odpeljala v svet začaranosti. Ne boste obžalovali svoje odločitve, saj bo strast trajala.



Ne zamudite priložnosti, ki jih življenje ponuja, a si vzemite čas, da jih preučite z divjo strastjo. Venera vas zapeljivo vabi, da postanete pozorni na vse podrobnosti, ki v resnici odpirajo vrata do razkošnega užitka in so partnerju všeč. Če želite, da se vaše ljubezenske sanje prebudijo, potem morate preseči svojo zadržano naravo in postati druga oseba. Tudi samskim se bodo stvari dogajale mimo ustaljenih navad. Že nekaj časa vas v svoje globine vabi pregrešno zapeljiva oseba, ki vas bo povsem stopila in odpeljala v svet začaranosti. Ne boste obžalovali svoje odločitve, saj bo strast trajala.

Julij 2023, VODNAR (21. januar–18. februar)



Julij je mesec, ki bo zaznamovan s strastjo in vznemirjenjem, saj bodo astralne energije navdihnile vaše najbolj divje želje. Začutite čustveno globino in se prepuščajte nežnosti ter razvajajte svojega partnerja. Samski boste v tem mesecu našli nekoga, ki se popolnoma ujema z vašimi strastmi. Ustvarite vez na osnovi občutljivosti in intuicije ter se pripravite na razburljiva in strastna doživetja. Nikar ne sanjarite o platonski ljubezni, ampak divje zajadrajte v osrčje strastnih dotikov in konkretnih prijemov. Tako boste ugotovili otipljivo razliko.

Julij 2023, RIBI (19. februar–20. marec)



Ljubezen se je razplamtela in ribam prinaša razburljivo obdobje. Vaša zvestoba bo na začetku meseca precej na preizkušnji. Tokrat je na vrsti, da drugi naredijo poteze, da vas osvojijo. Slišali boste velike ljubezenske izjave, partner se bo izkazal s predanostjo. Samski boste srečali ljudi, ki bodo z različnimi sredstvi zapeljali vaše strasti, ki jih zelo očitno in nezavedno izžarevate. Pripravite se na vroče pustolovščine in računalnik zamenjajte za divje plaže ter obale, kjer čakajo željni domorodci!



Ljubezen se je razplamtela in ribam prinaša razburljivo obdobje. Vaša zvestoba bo na začetku meseca precej na preizkušnji. Tokrat je na vrsti, da drugi naredijo poteze, da vas osvojijo. Slišali boste velike ljubezenske izjave, partner se bo izkazal s predanostjo. Samski boste srečali ljudi, ki bodo z različnimi sredstvi zapeljali vaše strasti, ki jih zelo očitno in nezavedno izžarevate. Pripravite se na vroče pustolovščine in računalnik zamenjajte za divje plaže ter obale, kjer čakajo željni domorodci!

