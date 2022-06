Zaprite oči in se prepustite Svetu zdravih užitkov

V primežu vsakodnevnih obveznosti se hitro zgodi, da nam misli odplavajo na lepše. Z višanjem temperatur se veča tudi naša potreba po oddihu in regeneraciji. Ko današnji tempo življenja diktira "več", "bolje" in "hitreje", se za trenutek ustavimo in globoko vdihnimo. Se še spomnite, kdaj ste se nazadnje počutili povsem prerojeni? Če si tega trenutka ne morete priklicati v spomin, je čas, da vstopite v Svet zdravih užitkov.

Resort LifeClass Hotels & Spa v Portorožu stoji tik ob morju. Združuje šest hotelov najvišjih kategorij, 11 restavracij in barov, konferenčni center Portus, bazene s termalno in ogrevano morsko vodo ter pestro ponudbo wellness in masažnih storitev. Storitve LifeClass temeljijo na holističnem pristopu, pri katerem je v ospredju sprostitev duha in telesa.

Zakaj si boste julija želeli v LifeClass?

Restavracija Meduza in bar Meduza

Vsi, ki sanjarite o kosilu s pogledom na morje, boste veseli novice, da z junijem ponovno odpirata svoji terasi restavracija Meduza in bar Meduza na portoroški plaži. Z izbrano ponudbo enajstih vrst slastnih pic ter edinstvenim pogledom na portoroški zaliv in zeleno Formavivo bodo zadovoljili okuse še tako izbirčnih članov omizja. Če si želite osvežitve po popoldanskem poležavanju na plaži Meduza, si privoščite Aperol Spritz. V baru Meduza ga lahko uživate s pogledom, ki ga je bolje doživeti kot opisati.

Plaža, na katero se boste vračali

Plaža Meduza v središču Portoroža se razprostira na površini skoraj deset tisoč kvadratnih metrov in velja za eno najbolj zelenih plaž pri nas. Opremljena z novimi, udobnimi ležalniki najvišje kakovosti s svojo okolico in senco borovcev poskrbi, da se čas ustavi. Najdete jo na obalnem pasu ob Hotelih LifeClass Portorož, kjer že vrsto let skrbijo za njeno urejenost.

Petzvezdična plaža Meduza Exclusiv poleg edinstvenega razgleda na portoroški zaliv ponuja:

uživanje na udobnih oblazinjenih ležalnikih,

možnost najema paviljona za pare,

možnost najema paviljona za družine ter

možnost najema ekskluzivnega morskega paviljona, ki je neposredno na pomolu plaže in s svojo podobo in lokacijo ponuja prav posebno doživetje.

Act-Ion rekreacijski program ponuja možnosti joge, nordijske hoje, dihalnih vaj in preostalih strokovno vodenih aktivnosti neposredno ob morju. Bližina morja ni samo užitek za oči, temveč zaradi negativnih ionov potrjeno ugodno vpliva na celotno telo, misli, koncentracijo in zmanjšuje težave z obolenji dihal.

ponuja možnosti joge, nordijske hoje, dihalnih vaj in preostalih strokovno vodenih aktivnosti neposredno ob morju. Bližina morja ni samo užitek za oči, temveč zaradi negativnih ionov potrjeno ugodno vpliva na celotno telo, misli, koncentracijo in zmanjšuje težave z obolenji dihal. Summer hits je skrbno zasnovan poletni sprostitveno-lepotni program.

Za vas so ga pripravili v Termah Portorož z namenom zdravega in sproščujočega uživanja v poletnih dneh. V najtoplejših urah v dnevu je za kožo in telo priporočljivo uživati v senci. Naj bo letos to zdrava senca Term Portorož, kjer vam bodo izkušeni terapevti in strokovni delavci svetovali o za vas najprimernejšem programu.

Izbirate lahko med masažami, negovalnimi programi za nego in vitkost telesa ter nego obraza.

Poletni Miniklub je veselje vsakega otroka in želja vsakega starša. V LifeClassu je poskrbljeno tudi za najmlajše, ki bodo na plaži pod budnimi očmi animatorjev ustvarjali iz gline, plesali, risali in širili svoja obzorja, medtem ko bodo starši uživali v zasluženem počitku.

Zaupali so nam, da so v poletnem času najbolj priljubljene:

Marmabhyangam – masaža s toplim oljem in stimulacijo energetskih točk,

Biserna morska kopel,

Mediteranska kopel in obloga ter

Thalaso Detox masaža.

Kaj bi izbrali vi?

Kopališča Hotelov LifeClass so prejemnik mednarodnega priznanja Modra zastava 2022, ki ga po najstrožjih kriterijih prejmejo kopališča z velikimi prizadevanji za trajnostno upravljanje in večanje okoljske ozaveščenosti. Kriteriji programa so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Pridobitev priznanja je plod dolgoletnih prizadevanj Term Portorož za varno, prijetno ter do okolja prijazno izvajanje bazenskih in termalnih storitev.