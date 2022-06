Pet stvari, ki jih morate vzeti s seboj na dopust

Se spomnite tistega znanega občutka, ko se z družino ali prijatelji odpeljete od doma proti letališču oziroma počitniški namestitvi in vas nenadoma prevzame skrb, da ste nekaj pozabili. Tisti bolj organizirani v takem primeru v roke vzamejo beležko in še enkrat preverijo celoten seznam potrebščin. A skrb je odveč. S seboj res nujno potrebujete le pet stvari, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Brez nekaterih stvari se enostavno ne smete odpraviti na dopust, saj se boste morali v najboljšem primeru vrniti ponje, v malo slabšem in če potujte z organiziranim prevozom pa ga boste celo zamudili. Preverite torej, kaj resnično vedno potrebujete ob sebi na poti.

1. Varnejši korak v tujini z Zavarovanjem potovanj v tujino

Bolj izkušeni popotniki veste, da gre lahko na potovanju marsikaj narobe, a to še ni razlog za skrb, še posebej, če imate ob sebi dobrega partnerja. Tokrat ne govorimo o življenjskem sopotniku, pač pa o zavarovanju, ki vam v tujini omogoča dodaten občutek varnosti in brezskrbnosti.

Zavarovanje potovanj v tujino pri Zavarovalnici Triglav lahko sklenete za turistična in poslovna potovanja oziroma za bivanje v tujini z namenom študija ali celo dela.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje velja povsod po svetu, sklenete pa ga lahko za posamično potovanje v tujino ali pa se odločite za letno zavarovanje. Prav tako imate možnost, da zavarovanje sklenete za posameznika, celotno družino ali skupino. Glede na vaše želje in destinacijo lahko izbirate med paketi, ki vključujejo različne zavarovane nevarnosti:

zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,

zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini,

zavarovanje odgovornosti,

zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega,

zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic,

zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov ter

zavarovanje stroškov zaradi zamude oziroma odpovedi letalskega leta.

Z doplačilom zavarovalne premije lahko zavarovanje razširite z naslednjimi zavarovalnimi kritji:

z višjim kritjem za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,

z dodatnim zavarovanjem odpovedi večkratnih potovanj v tujino.

Le v nekaj klikih lahko zavarovanje sklenete tudi po spletu.

Zavarovanje potovanj v tujino Zavarovalnice Triglav krije tudi nekatere stroške, ki so povezani s koronavirusom. Preverite, katere.

2. Za izkaz identitete potrebujete veljaven dokument

Foto: Shutterstock

Za osebni dokument velja, da ga je treba imeti vedno s seboj, ko pa gre za pot v tujino, pa ta brez njega zagotovo ne bo mogoča. Številne države lahko danes obiščete zgolj z osebno izkaznico. Med te spadajo vse naše sosednje države, države članice Evropske unije ter še nekatere druge države. Za prestop meje preostalih držav boste potrebovali potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več, zato pred vsako potjo preverite veljavnost potnega lista. To storite dovolj zgodaj, da boste imeli na voljo dovolj časa za izdelavo novega dokumenta, v primeru, da bi bilo to potrebno.

Precej priročno je, če imate na poti s seboj tako potni list kot tudi osebno izkaznico. Tako boste ob izgubi enega dokumenta lahko še vedno izkazali identiteto z drugim. To vam lahko pride še posebej prav pri potovanju znotraj Evropske unije, kjer je za prestop nekaterih meja, ki predstavljajo schengensko mejo, še vedno treba izkazati identiteto, a je za to dovolj tudi samo osebna izkaznica. Ne pozabite, izgubo ali krajo osebnega dokumenta je treba vedno tudi prijaviti na policiji. To lahko storite tako v tujini kot tudi ob vrnitvi domov.

Zavarovalnica Triglav sklopu zavarovanja potovanj v tujino krije stroške izdelave novih dokumentov zaradi odtujitve ali izgube na potovanju v tujini. Odtujitev ali izgubo dokumentov morate ob tem v tujini tudi prijaviti policiji.

3. S pametnim telefonom imate ob sebi vse pomembne listine

Foto: Shutterstock

Časi, ko je bilo treba letalske vozovnice imeti s seboj v fizični obliki, so mimo. Danes je pomembno, da imate vedno ob sebi pametni telefon, prek katerega lahko dostopate do vseh pomembnih listin, tako kopij osebnih dokumentov kot letalskih vozovnic, potrditev rezervacij za nočitve ter ne nazadnje tudi do vse dokumentacije zavarovanja potovanj v tujini.

Foto: Shutterstock

4. Bančna kartica, ki jo boste lahko uporabljali

Posebej pred daljšimi potmi na svoji izbrani banki preverite, ali bo vaša plačilna oziroma kreditna kartica delovala na ciljni destinaciji. Preverite tudi veljavnost bančnih kartic ter višino razpoložljivega limita porabe. S seboj ne nosite večjih zneskov gotovine, priporočljivo pa je, da ob plačilni kartici s seboj vzamete tudi vsaj eno kartico mednarodnih kartičnih sistemov, ki so sprejemljive povsod po svetu.

5. Ne pozabite na zdravila

Ne glede na to, kako daleč se odpravljate, s seboj vedno vzemite zdravila in medicinske pripomočke, ki jih uporabljate vsak dan, ter zdravila na recept, ki bi jih morda lahko potrebovali. Vzemite tudi zdravila za nižanje temperature, proti bolečinam, težavam s prebavo, za lajšanje simptomov virusnih obolenj in prehlada, proti slabosti ter vsa druga zdravila, za katera na podlagi svojih izkušenj menite, da bi jih lahko potrebovali. V primeru bolezni in obiska zdravnika bo, ob ustreznem zavarovanju za tujino, tudi za plačilo na novo predpisanih zdravil poskrbela zavarovalnica.