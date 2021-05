Oče (Otac/Father)

Srbija, Nemčija, Francija, Slovenija, Hrvaška, BiH│ 2020 │ 119 min. │ Drama R: Srđan Golubović I: Goran Bogdan, Boris Isaković, Nada Šargin, Milica Janevski IMDb: 7,7/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 96 %

Film bo v videoteki DKino na voljo do srede, 3. junija 2021.

Nikoli, ki živi v skromnih razmerah, po ženinem samomoru začasno odvzamejo otroka in ju dodelijo rejniški družini. Nato pa vodja socialne službe v tamkajšnji vasici nepričakovano izda odločbo, da Nikola nima ustreznih dohodkov, da bi ju lahko dostojno preživljal, zato izgubi pravico do starševstva.

Presenečen in ogorčen nad razpletom Nikola vloži pritožbo na ministrstvu za socialne zadeve. Da bi dokazal, koliko mu pomenita otroka in kaj vse je pripravljen storiti zanju, se odloči peš prehoditi tristo kilometrov dolgo pot do Beograda in vsem pokazati, kako krivična je ta birokratska odločitev.

"Molčeče globoka zgodba o odločenosti enega človeka, da, ne glede na vse možnosti, dobi svoja otroka nazaj." Rob Aldam, Backseat Mafia

"Silovito, toda naporno ..." Jessica Kiang, Variety

"Film združuje socialni realizem lomilcev src bratov Dardenne in fanfaro v slogu Capre za običajnega človeka." Allan Hunter, Screen International

Napovednik filma Oče: Zanimivosti: To je četrti celovečerec srbskega režiserja in scenarista Srđana Golubovića po filmih Absolutnih sto (Apsolutnih sto, 2001), Past (Klopka, 2007), in Krogi (Krugovi, 2013) .

Scenarij, pod katerega sta se podpisala režiser Golubović in Ognjen Svilicić , temelji na resnični zgodbi moškega iz srbskega mesta Kragujevac. Ta je odpotoval v srbsko prestolnico Beograd, da bi dosegel skrbništvo za svoja otroka.

, temelji na resnični zgodbi moškega iz srbskega mesta Kragujevac. Ta je odpotoval v srbsko prestolnico Beograd, da bi dosegel skrbništvo za svoja otroka. Koprodukcijo šestih držav je sofinanciral Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije.

