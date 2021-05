Kdo neki v teh filmih poje?

Pred finalom izbora za pesem Evrovizije vam predstavljamo pester izbor glasbeno obarvanih celovečercev, ki bi si zaslužili kopico evrovizijskih točk – od Pixarjeve animirane uspešnice Koko in velika skrivnost do priljubljenega muzikala Mama Mia! in njegovega razvedrilnega nadaljevanja.

Koko in velika skrivnost (Coco, 2017)

Čeprav njegova družina že več generacij prepoveduje ukvarjanje z glasbo, nadarjeni Miguel vseeno sanja o karieri glasbenika. Po spletu neverjetnih dogodkov se znajde v pisanem svetu mrtvih, kjer spozna resnico o svojih prednikih. Prejemnik oskarjev za najboljši animirani celovečerec in izvirno filmsko pesem. • V torek, 18. 5., ob 16.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rojstvo zvezde (Teen Spirit, 2018)

Sramežljiva najstnica (Elle Fanning) sanjari o tem, da bi pobegnila iz malega mesta in uresničila svojo željo po pevski karieri. Zato se prijavi na pevsko tekmovanje, kjer bodo kmalu na preizkušnji njena integriteta, talent in ambicije. • V soboto, 22. 5., ob 19.25 na CineStar TV 2.*

Troli na svetovni turneji (Trolls World Tour, 2020)

Majhna bitja, ki imajo radi glasbo in ples, se vračajo v zabavnem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Zgodbe iz hoste (Into the Woods, 2014)

Zvezdniška igralska zasedba (Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine, Johnny Depp) vas bo zabavala v Disneyjevi priredbi broadwayskega muzikala, v katerem se prepletajo številne pravljice bratov Grimm.• V soboto, 22. 5., ob 12.05 na FOX Life.*

Zaslepljujoča svetloba (Blinded by the Light, 2019)

Navdihujoča in z odlično glasbo prežeta komična dramo se dogaja v Angliji leta 1987 in spremlja najstnika pakistanskega porekla, ki se mu življenje spremeni, ko odkrije glasbene stvaritve rokovskega zvezdnika Brucea Springsteena.• V ponedeljek, 24. 5., ob 14.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zbor vojaških žena (Military Wives, 2019)

Skupina žena, katerih partnerji služijo v Afganistanu, se zberejo in ustanovijo pravi zbor vojaških žena, kjer si pomagajo skozi najtežje trenutke v življenju in postanejo medijska senzacija ter globalno gibanje. • V torek, 18. 5., ob 16.40 na CineStar TV Premiere 2.*

Visoka nota (The High Note, 2020)

Zvezdniška pevka in njena preobremenjena osebna pomočnica se znajdeta pred odločitvijo, ki bi lahko spremenila potek njunih karier. Glasbena komična drama ponuja zanimiv vpogled v zakulisje zabavne industrije, glavni vlogi v filmu pa sta odigrali Dakota Johnson in Tracee Ellis Ross, hčerka slovite pevke Diane Ross. • V videoteki DKino.

Življenje je pesem (To Live to Sing, 2019)

Vodja majhne operne skupine iz Sečuana, ki skupaj živi in nastopa v propadlem gledališču, prejme uradno obvestilo, da bodo oblasti porušile njihovo stavbo. Medtem ko si prizadeva najti novo gledališče, začne v pusto resničnost njihovega življenja pronicati opera s svojimi fantastični liki. • V ponedeljek, 17. 5., ob 16.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zadnji kvartet (A Late Quartet, 2012)

Člani svetovno znanega godalnega kvarteta se spopadajo s smrtjo, svojimi tekmovalnimi egi in nezadržno strastjo. Glavne vloge v glasbeni drami so odigrali Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken in Catherine Keener. • V soboto, 22. 5., ob 13.21 na Planet PLUS.*

Bohemian Rhapsody (2018)

Zgodba o Freddieju Mercuryju in skupini Queen – od njihovega meteorskega vzpona prek Freddiejeve solo kariere pa vse do legendarnega nastopa na Live Aidu leta 1985. Film je prejel štiri oskarje, tudi tistega za najboljšega glavnega igralca (Rami Malek). • V videoteki DKino.

Western Stars (2019)

Glasbeni dokumentarec je filmska različica istoimenskega albuma slavnega ameriškega kantavtorja Brucea Springsteena. Ljubiteljem njegove glasbe omogoča videti avtorjevo izvedbo vseh 13 skladb s tega albuma, pospremljeno z njegovo stalno skupino in simfoničnim orkestrom. • V soboto, 22. 5., ob 11.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mamma Mia! (2008) in Mamma Mia! Spet začenja se (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018)

V teh romantičnih muzikalih, ki slavita mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni, se boste od srca nasmejali Meryl Streep, Amandi Seyfried, Pierceu Brosnanu in Colinu Firthu, ob uspešnicah švedske zasedbe Abba pa vas bodo zasrbele pete in grla. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Troli na svetovni turneji:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA CineStar TV 2 255│ 256 (HD) DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) DA