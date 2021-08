Milost (Roubaix, une lumière/Oh Mercy!)

Francija │ 2019 │ 114 min. │ Kriminalna drama R: Arnaud Desplechin I: Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 59 % │ Uporabniki Googla: 72 %

Božična noč v Roubaixu. Policijski načelnik Daoud tava po praznih ulicah nekdaj cvetočega industrijskega mesta, v katerem je odraščal. Goreči avtomobili, nasilni obračuni …

Njegova ekipa, ki se ji je nedavno pridružil novinec Louis Coterelle, raziskuje primer umorjene starke. Zaslišijo njeni sosedi – mladi, revni in zasvojeni ljubimki Claude in Marie …

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Film postopnih razkritij, kakršen je Milost – naj bo še tako brezhibno zasnovan in zrežiran –, je v veliki meri odvisen od igralskih nastopov. In Desplechinovi igralci so vsi po vrsti izjemni." David Bordwell, Observations on Film Art

"Arnaud Desplechin je novi mojster policijskega trilerja. /…/ Odličen noir in pravi avtorski film." Louis Guichard, Télérama

"Režiser nam z osredotočenjem na nerazumni umor stare ženske ponudi refleksijo o zlu, zločinu in usmiljenju. /…/ Vse kaže, da se Milosti obeta zavidanja vredna usoda – združiti ljubitelje detektivk in občudovalce enega najboljših francoskih cineastov našega časa." Olivier Père, Arte

Napovednik filma Milost: Zanimivosti: Scenarij režiserja filma Arnauda Desplechina in scenaristke Lée Mysius temelji na televizijskem dokumentarcu Roubaix, commissariat central (2008) Mosca Boucaulta in na novici o smrti Micheline Demesmaeker iz leta 2002.

in scenaristke temelji na televizijskem dokumentarcu Roubaix, commissariat central (2008) in na novici o smrti iz leta 2002.



Običajno se lahko poistoveti le z žrtvami, tokrat pa je prvič in edinkrat v življenju v dveh zločinkah uzrl sestri.



"Ko sem se ukvarjal s transkripcijo in urejal gradivo, mi je ves čas prihajala na misel knjiga Zločin in kazen. Muke Razkolnikova so muke teh dveh izobčenk."



Alfreda Hitchcocka Po nedolžnem obsojeni (1956).

Običajno se lahko poistoveti le z žrtvami, tokrat pa je prvič in edinkrat v življenju v dveh zločinkah uzrl sestri. "Ko sem se ukvarjal s transkripcijo in urejal gradivo, mi je ves čas prihajala na misel knjiga Zločin in kazen. Muke Razkolnikova so muke teh dveh izobčenk." Po nedolžnem obsojeni (1956). Desplechin je s svojim filmom in izjavami povzročil ogorčenje žrtvine vnukinje.



Ta ne razume, kako je lahko režiser želel vrniti človečnost morilkama.

Ta ne razume, kako je lahko režiser želel vrniti človečnost morilkama. Film se je na 72. filmskem festivalu v Cannesu potegoval za prestižno zlato palmo.





Film je bil nominiran za sedem nagrad cezar (francoske različice oskarjev), tudi za najboljši film, najboljšega režiserja in najboljši prirejen scenarij.



Roschdy Zem je za vlogo policijskega načelnika Yacouba Daouda domov odnesel cezarja za najboljšega igralca.

je za vlogo policijskega načelnika Yacouba Daouda domov odnesel cezarja za najboljšega igralca. Francoski igralec maroškega rodu Roschdy Zem je z režiserjem Desplechinom sodeloval že pri filmih My Favorite Season (1993) ter Alica in Martin (1998).

Desplechin se je rodil v mestu Roubaix, kjer se odvija večina njegovih filmov vključno z Milostjo.

V videoteki DKino si oglejte tudi: