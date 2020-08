Zvezdnik za oborožen rop, ki ga je stal ročne ure, krivi župana New Yorka

Potem ko so v začetku avgusta neznanci v New Yorku oropali Jonathana Chebana in mu grozili s pištolo, je ta pretresen zapustil mesto in javno okrcal župana.

Jonathan Cheban, ki je ameriški javnosti bolje poznan kot PR-ovec, svetovni pa kot najboljši prijatelj resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, je jezen in pretresen zapustil New York in sporočil, da ne ve, ali se bo sploh še vrnil.

Razlog za to je oborožen rop v začetku meseca, ko se je ustrašil za svoje življenje in življenje mame, ki je bila v tistem trenutku z njim. Z njo in v družbi še enega prijatelja so odšli na obisk k drugemu prijatelju, ko je do njih pristopil neznan moški, vanje nameril pištolo ter jo v nekem trenutku celo pridržal ob glavi Chebanove mame.

Ropar je zahteval, naj mu Cheban preda svojo razkošno, 250 tisoč dolarjev (okrog 212 tisoč evrov) vredno uro znamke Richard Mille, kar je zvezdnik tudi storil, ropar pa pobegnil.

Jonathan je svetu najbolje poznan kot najboljši prijatelj Kim Kardashian. Foto: Getty Images

Ne razume, kako je bil "idiot de Blasio" izvoljen že dvakrat

Cheban je bil tako šokiran, da je takoj zapustil Veliko jabolko in ameriškemu tabloidu Page Six po telefonu iz Los Angelesa sporočil, da ne more več biti tam. "Preveč je travmatično. Vsekakor hočem prodati svoje newyorško stanovanje, saj si ne predstavljam, da bi še kdaj živel tam."

Ob tem je brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o newyorškem županu Billu de Blasiou, ki po njegovem mnenju svojega dela ne opravlja dobro. "Ponoči, podnevi, popoldne, na vseh koncih je uničil mesto. Depresivno in strašljivo je. Že prej sem bil na robu, zdaj pa sem še bolj."

Dodal je še, da ne razume Newyorčanov, da so "tega idiota" izvolili že dvakrat.

Jonathan Cheban si je pred kratkim spremenil ime v Foodgod (bog hrane, op. p.) in se povsem posvetil kulinariki. Foto: Getty Images

Zaradi ropa nehal nositi vpadljiv nakit

To, da je med ropom ostal brez dragocene ure, je že prebolel, a je bil dogodek tako travmatičen, da ga še kar ne more sprocesirati, je še povedal tabloidu. "Bila je grozna izkušnja, takšna, ki ti spremeni življenje."

Njemu jo je spremenila tako, da je prenehal nositi vpadljiv nakit, kar ga žalosti, saj s tem ne more "uživati v stvareh, ki si jih je prislužil z delom". "Kariero sem začel iz nič, zdaj pa se je v trenutku vse spremenilo. Vem, da bi bilo lahko hujše, sem samo hvaležen, da sva z mamo oba živa. Očitno so mojo uro potrebovali bolj kot jaz."