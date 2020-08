Po hudem ropu Kim Kardashian zdaj napadli še njenega prijatelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiri leta po tem, ko so Kim Kardashian oropali v pariški hotelski sobi in ji grozili z orožjem, se je zdaj enako pripetilo tudi njenemu najboljšemu prijatelju.

Jonathan Cheban, ki si je pred kratkim spremenil ime v Foodgod (bog hrane, op. p.), je v nedeljo doživel neprijetno izkušnjo, ko so ga neznanci v New Jerseyju oropali in mu grozili s pištolo.

Rop se je zgodil, ko se je v družbi mame in prijatelja pripeljal na obisk k drugemu prijatelju, k njemu pa je pristopil neznan moški v družbi še dveh kolegov. Osumljenec je v trojico nameril pištolo in jo v nekem trenutku celo pridržal ob glavi Chebanove mame.

Roparji so zahtevali, da zvezdnik sname svojo razkošno, 250 tisoč dolarjev (okrog 212 tisoč evrov) vredno uro znamke Richard Mille in jim jo preda. Ko so dobili svoje, so se razbežali, Cheban pa je poklical policijo.

Že drugič tarča roparja zaradi ročne ure

To je že drugič, da so se na Chebana spravili zaradi drage ročne ure – prvič se je zgodilo leta 2013, potem ko se je na Instagramu hvalil s pol milijona dolarjev (približno 424 tisoč evrov) vredno diamantno uro znamke Jacob & Co.

Kmalu po objavi je do njega pristopil moški in mu hotel izpuliti uro, a je posredoval varnostnik, moški pa je zbežal.

Skoraj štiri leta od slavnega ropa njegove prijateljice Kim

Nekaj let pozneje, natančneje oktobra 2016, pa so v Parizu z orožjem oropali še njegovo najboljšo prijateljico, slavno resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, ta se je pred tem prav tako hvalila z nakitom, ki ga je prinesla s seboj.

Preden so ji ukradli za 10 milijonov dolarjev (okrog 8,5 milijona evrov) nakita, so ji grozili z orožjem, ji zvezali noge in roke, prelepili usta ter jo dali v kopalno kad. Rop je preživela nepoškodovana, a močno pretresena.

