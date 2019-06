Zvezdnici s poljubom na Instagramu potrdili, da sta par #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V čast mesecu ponosa sta igralki Cara Delevingne in Ashley Benson na Instagramu objavili video, na katerem se poljubljata. Tako sta izrazili spoštovanje do skupnosti LGBT in hkrati uradno potrdili, da sta par.