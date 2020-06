Zvezdnica v prosojnem bikiniju pokazala skoraj vse #video

Winnie Harlow, temnopolta kanadska manekenka, že vrsto let živi z vitiligom – kronično kožno boleznijo, za katero je značilna izguba pigmenta in se kaže s svetlimi lisami na koži. Običajno se deli brez pigmenta pojavijo na obrazu (okrog ust in oči), na hrbtišču rok in stopal, lahko pa tudi kje drugje po telesu.

25-letnica je tako javna zagovornica bolnikov s to kožno boleznijo in vsem odličen vzor, da se sanje lahko uresničijo, ne glede na prepreke. Winnie je namreč kljub kožni bolezni nadvse uspešna manekenka in drugačen videz je prav nič ne ovira pri njeni karieri. Svojo pot v svet mode je začela leta 2014, ko je nastopila v resničnostnem šovu America's Next Top Model.

Na svoj videz in telo je nadvse ponosna, kar je videti tudi v njenih objavah na Instagramu. Sploh zadnjih nekaj fotografij, ki jih je delila z oboževalci, je "vročih".

Na njih namreč pozira v prosojnem bikiniju nežno rožnate barve, skozi katerega se vidi praktično vse. Ob eno objavo je zapisala: "Temperature naraščajo." Ob drugo, kjer se namaka v bazenu, pa: "Morska deklica je vkorakala v bar …"

Sledilci so zapeljive fotografije pozdravili z navdušenjem. Mnogi so ji z emoji pritrdili, da je nadvse lepa.

Pa tudi sicer Winnie ne velja za sramežljivo, ko gre za razkazovanje ženskih čarov. Več njenih objav z Instagrama si oglejte v videu na vrhu članka.