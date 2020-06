Zvezdnica Prijateljev je v 56. rojstni skočila v bikiniju #video

Priljubljena igralka Courteney Cox, znana predvsem po vlogi Monice v kultni seriji Prijatelji, je svoj 56. rojstni dan proslavila s skokom v bazen in s pesmijo You Get What You Give skupine New Radicals.

Videoposnetek je delila na svojem Instagramu in zraven zapisala: "Elegantno skačem v novo leto."

Za dodatno svečko na rojstnodnevni torti ji je med drugimi čestitala njena soigralka iz Prijateljev in dobra prijateljica tudi zasebno, Lisa Kudrow, ki je ob tem delila nekaj njunih skupnih fotografij:

