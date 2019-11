Zvezdnica priznala: zredila sem se skoraj 10 kilogramov #video

Tudi zvezdnice, ki na rdečih preprogah, objavah na Instagramu in fotografijah paparacev vedno blestijo in so videti popolno, se v resnici ubadajo z enakimi težavami kot navadne smrtnice. To je v svoji zadnji objavi na Instagramu obelodanila Kim Kardashian, ko je priznala, da se je zredila in da je čas, da se ponovno spravi v formo.

Resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian, ki trenutno na veliko promovira svojo novo linijo oblačil za oblikovanje postave, je priznala, da se je v zadnjem letu oziroma letu in pol zredila za skoraj 10 kilogramov. In da hoče do svojega 40. rojstnega dne, ki ga bo praznovala čez leto dni, znova imeti vitko, izklesano telo.

Svoj cilj je sledilcem zaupala prek videa na svojem profilu na Instagramu, kjer se je skupaj z osebno trenerko Melisso Alcantara mudila v telovadnici. "Lotili sva se vadbe pred večerjo, česar doslej nisem počela, a zdaj je čas, da zaviham rokave," je pojasnila in dodala: "Včasih se preprosto zgodi, da stvari uidejo nadzoru, in potem se moraš spet vzeti v roke. Zdaj se je to, da sem zašla z ustaljene poti, zgodilo meni. Mislim, da sem se v enem letu oziroma v letu in pol zredila približno osem kilogramov."

Zato se je zdaj znova lotila vsakodnevnih treningov. Po večerni vadbi je tako nemudoma naslednje jutro sledila že nova ura telovadbe in tudi to je ovekovečila na svojem Instagramu.

A trdi treningi še zdaleč ne bodo dovolj za dosego zastavljenega cilja, se zaveda zvezdnica. Tudi bolj strogega urnika prehrane se bo odslej morala držati, kar pa ji, je priznala v enem od preteklih intervjujev, predstavlja veliko večjo težavo kot redna telovadba.

Rada namreč dobro je in še posebej ji gredo v slast sladkarije. A vsem priboljškom in nasploh hrani, ki redi, se bo zdaj odpovedala v želji, da se znova spravi v dobro telesno formo.