Zvezdnica priznala, da je njen zakon daleč od popolnega

Elsa Pataky in Chris Hemsworth letos obeležujeta deset let ljubezni. Foto: Getty Images

Igralca sta se spoznala leta 2010 in se decembra istega leta že poročila. Dve leti pozneje se jima je rodila hči India, 2014 pa sta se razveselila še dvojčkov Sashe in Tristana. In čeprav se imata še vedno nadvse rada ter imata mnoge skupne hobije – oba obožujeta šport in sta rada aktivna –, je Elsa Pataky za portal Body+Soul priznala, da je njun zakon daleč od popolnega.

"Smešno je, da naju imajo ljudje za popoln par. Ni tako. Imava vzpone in padce in še vedno delava na najinem odnosu," je odkrito povedala. "Razmerja so neprestano garanje. Ni lahko." Zlasti odkar sta starša trem otrokom, je pri njih doma pestro in na trenutke precej kaotično, še doda.

Jutra, ko je treba vse tri otroke spraviti v šolo, jim pripraviti zajtrk, malico za s seboj in tako naprej, so še posebej pestra. "Sem mama, ki vse ureja zadnji hip, namesto da bi vse lepo pripravila že večer prej, zato je zjutraj pri nas kaos," je povedala v smehu.

Oba sta sicer že od nekdaj nadvse predana družini in jo postavljata na prvo mesto. Elsa zato sprejme precej manj filmskih vlog, kot bi jih sicer. Chris pa se je prav tako odločil, da si po koncu promoviranja svojih zadnjih dveh velikih uspešnic Možje v črnem in Maščevalci: Zaključek za nekaj časa vzame premor od igranja in znova več časa preživi z ženo in otroki.