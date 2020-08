Kim še ni obupala: s Kanyejem na dopustu reševala zakon #video

"Odločila sta se, da odpotujeta in se umakneta v zasebnost. Zaradi otrok, dela in ubadanja s Kanyejevo bipolarno motnjo je težko trezno razmišljala," je o odločitvi zvezdnice, da z možem odpotuje v Dominikansko republiko, za portal People povedal anonimni vir. Kim namreč še ni pripravljena vreči puške v koruzo, temveč bo ne glede na vse boleče tvite, ki jih je Kanye zapisal o njej in njeni družini, ter kljub razkritim zasebnostim iz njunega zasebnega življenja njunemu zakonu dala še eno priložnost.

Menda se tudi 43-letni raper zdaj počuti malce bolje, njegova duševna bolezen pa je spet pod nazorom, trdijo viri. V Dominikanski republiki naj bi se imel lepo: "Trenutno nadvse uživa z družino. Spet se dobro počuti v svoji koži, je ustvarjalen in poln navdiha." Da se Kanye počuti bolje, je razvidno tudi z videoposnetka, ki ga je objavil na svojem profilu na Instagramu in ki ga je, glede na videno in slišano, posnela Kim. Na njem se šali in veselo poplesuje z njuno najstarejšo hčerko North.

Po sedmih dneh počitnikovanja v Dominikanski republiki pa očitno reševanja zakona še ni konec, piše portal People. Potem ko je družina pristala na letališču v Miamiju, se zdaj odpravljajo še na glamping v Kolorado. "Lepo so se imeli v Dominikanski republiki. Zdaj bodo nadaljevali družinski dopust v Koloradu. Kim in Kayne se bolje razumeta. Oba sta veliko bolj srečna."