Zvezdnica je v džungli izkusila "pekel brez konca"

Priljubljena ameriška zvezdnica Megan Fox je v pogovorni oddaji voditelju Jimmyju Kimmlu razkrila, kako je preživela dni na nedavnem potovanju po Kostariki s partnerjem, slavnim raperjem, znanim pod umetniškim imenom Machine Gun Kelly.

Slavni par je v Kostariki sodeloval pri obredu pitja ayahuasce, psihoaktivnega rastlinskega napitka, ki so ga amazonska plemena uporabljala za duhovne in verske namene, še danes pa ga uporabljajo kot sveti napoj v nekaterih sodobnih verskih skupnostih v Braziliji in Severni Ameriki.

"Mislila sem, da gremo na glamping, da bo to luksuzen oddih, znašla pa sem se sredi džungle," je povedala igralka in dodala: "Po 13. uri nismo smeli jesti, zelo veliko smo hodili, pa tudi oprhati se nismo mogli zaradi suše."

Zvezdnica je pojasnila, da se je celoten proces začel z bruhanjem. Udeleženci so spili pijačo iz zelišč, nato pa jo izbruhali. "Temu se ni bilo mogoče izogniti," je pojasnila. "Izbruhati smo morali določeno količino, preden so nam pustili, da se vrnemo k skupini," je povedala in dodala: "Med bruhanjem smo se vsi spodbujali."

Slavna igralka je o željah po tovrstni terapiji že pred časom govorila v medijih, a njen nekdanji mož Brian Austin Green pri tem ni hotel sodelovati.

Megan Fox in Machine Gun Kelly Foto: Reuters

Povedala je, da je bila to zanjo izjemna izkušnja, v kateri je izkusila "večni pekel, v katerem ni bilo začetka, sredine ali konca". Pojasnila je, da je doživela smrt ega, in prepričana je, da je bila to odlična terapija.

"To je zdravilo, ki presega vse, kar je mogoče storiti s hipnozo ali pogovorno terapijo," je še dejala Megan Fox in razkrila, da v tem procesu ni bilo nobenega glamurja, cilj je bil, da si ranljiv in predan izkušnji.

