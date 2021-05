34-letna Megan Fox je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri pozira v prosojni majici in z angelskim sijem nad glavo. Sledilci so ji namenili skoraj dva milijona všečkov in niti enega samega komentarja. Foxova je že pred časom onemogočila komentarje pod svojimi fotografijami in vse kaže, da bo tako tudi ostalo. Zakaj se je zvezdnica odločila za takšno potezo, ni znano.

Njeni oboževalci so nad objavo več kot očitno navdušeni, malo manj pa nad tem, da jim je Foxova preprečila, da bi lahko to tudi komentirali. Privlačna igralka pogosto deli fotografije skupaj s partnerjem. Novi izbranec mame dveh otrok je 31-letni igralec in reper Machine Gun Kelly.