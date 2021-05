Jelena Karleuša presenetila: cepila se je proti novemu koronavirusu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelena Karleuša je dolga leta javno izražala svoje nasprotovanje cepivom, a si je, kot kaže, v času pandemije premislila, saj je sporočila, da se je cepila proti novemu koronavirusu. To je storila v svojem slogu, saj je predhodno svoje sledilce obvestila o tem, kdaj in kje se bo cepila, ter jih obenem pozvala, naj sledijo njenemu zgledu.

"Dragi vsi. Pozivam vas, da skupaj pokažemo družbeno odgovornost s cepljenjem proti novemu koronavirusu, da bi se čim prej vrnili v normalno življenje," je pred cepljenjem zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Cepljenje je spremljala tudi ekipa oddaje srbske televizije Prva, s katero je Jelena delila svojo izkušnjo. Dejala je, da vboda injekcije ni čutila ter da do zdaj ni imela nobene reakcije. Razkrila je, da si je izbrala Pfizerjevo cepivo, ter ob tem pohvalila srbsko vlado, ki je svojim državljanom omogočila tako množično cepljenje in to, da si lahko vsak sam izbere cepivo.

Nikoli ni izjavila, da ne podpira cepljenja ljudi

Ker je bila v preteklosti velika nasprotnica cepljenja, so nanjo takoj leteli očitki, da je vse skupaj njena nova propaganda, tudi zato, ker je cepivo pred nekaj dnevi prejela tudi njena dolgoletna tekmica Svetlana Ražnatović - Ceca. Zvezdnica tovrstne očitke zavrača. Dodaja, da nikoli ni izjavila, da ne podpira cepljenja ljudi, temveč da je proti cepljenju otrok do osmega leta starosti z MMR-cepivom. Temu nasprotuje predvsem zato, ker sta imela kar dva njena sorodnika težave zaradi teh cepiv.

"Rekla sem, da mislim, da to cepivo ne bi smelo biti obvezno, če se zdi, da bo otrok imel reakcijo. Zato sem dobila oznako 'antivakserke'. Nekaj časa sem se opravičevala in pojasnjevala svoje besede, nato sem pač obupala in ostala tiho."