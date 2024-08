Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel, ki je zavrnil, da bi prihodnje leto vodil podelitev oskarjev, je pojasnil, da mu priprave vzamejo preveč časa. "Lani je bilo tega preprosto preveč," je v podkastu Politickin povedal Kimmel, ki je zadnji dve leti vodil podelitev zlatih kipcev.

"Ko gre za nekaj takega, kot je podelitev oskarjev, sem scela v tem. O tem razmišljam od jutra do večera," je pojasnil. Njegova oddaja Jimmy Kimmel Live! se mu tedaj nenadoma zazdi kot moteč dejavnik. "Na koncu vse preložiš na čas po podelitvi oskarjev," je povedal in dodal, da mora pozneje nadoknaditi vse za nazaj, piše nemška tiskovna agencija dpa. "Odločil sem se, da se to leto s tem ne želim ukvarjati," je še povedal Kimmel.

Kimmel je prireditev Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje zlate kipce, vodil že štirikrat – letos in lani ter v letih 2017 in 2018.

V juliju je postalo znano, da sta Kimmel ter ameriški igralec in komik John Mulaney zavrnila možnost vodenja naslednje podelitve oskarjev. Kdo bo marca 2025 v Los Angelesu vodil 97. slavnostno podelitev oskarjev, za zdaj še ni znano.