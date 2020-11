Zvezdnica je o svojem življenju razkrila nekaj precej nenavadnega

Britanski Vogue je na decembrsko naslovnico postavil glasbeno superzvezdo Beyonce, ki je v nasprotju z mnogim nedosegljivimi kreacijami, ki jih nosi na fotografijah, v spremnem intervjuju razkrila svojo drugo, povsem človeško plat.

"Doma in v pisarni vedno znova založim svoj telefon in nikoli ne vem, kam sem dala ključe," je izjavila, "baterija mojega telefona je vedno prazna, pogosto zamešam dneve in datume, po drugi strani pa si zapomnim vse podrobnosti o svojih sogovornikih, kaj nosijo in kako je videti njihova pričeska. To je prav smešno."

Da je zmedena in občasno pozabljiva kot vsi "običajni smrtniki", seveda ni presenetljivo. Precej bolj nenavaden pa je njen konjiček. Pevka, katere premoženje ocenjujejo na okoli 350 milijonov evrov, namreč prideluje med.

"Vem, da je slišati nenavadno, toda doma imam dva čebelnjaka. Prava," je povedala za Vogue, "zdaj ju imam že nekaj časa, imam okoli 80 tisoč čebel in vsako leto pridelamo več sto kozarcev medu. Tega sem se lotila, ker imata moji hčerki Blue in Rumi hude alergije, med pa ima nešteto zdravilnih učinkov."

Preberite še: