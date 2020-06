Znano manekenko in njeno mamo obsodili zaradi utaje davkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večletni sodni proces proti izraelski supermanekenki Bar Refaeli in njeni družini zaradi utaje davkov je končan. Petintridesetletna lepotica se je pogodila s sodiščem in bo morala kazen odslužiti z devetimi meseci družbenokoristnega dela, medtem ko je njena mati Zipi Levine, ki je bila manekenkina modna agentka, potegnila krajšo: za 16 mesecev bo morala v zapor.

Ob tem bosta morali mati in hči poravnati davčni dolg, ki znaša več milijonov evrov, ter dodatno finančno kazen v višini 1,3 milijona evrov, poroča tiskovna agencija AP.

Foto: Getty Images

Manekenko so obtožili, da se je v obdobju med letoma 2009 in 2012 izognila plačilu davkov izraelski davčni upravi, kar je upravičevala z zagovorom, da takrat ni prebivala v Izraelu. V tem obdobju je bila v zvezi z igralcem Leonardom DiCapriem, zaradi česar je davčni upravi in pozneje preiskovalcem zatrjevala, da je živela v ZDA, v resnici pa je bivala v Tel Avivu. Njena mati je bila spoznana za sokrivo, ker je prikrivala, kje Refaelijeva dejansko prebiva.

Preiskava in sojenje proti Bar Refaeli je močno razburilo njene sonarodnjake, manekenka je s svojo uspešno kariero in svetovno slavo veljala za izraelsko ikono, lani so ji zaupali vlogo voditeljice evrovizijskega tekmovanja v Tel Avivu, zdaj pa je pri Izraelcih precej manj priljubljena.