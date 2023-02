Poznate ta stroj, ki ga je zasegla finančna uprava? #video

Finančna uprava je v začetku februarja na območju Žalca izvedla finančno preiskavo, med katero so pri pregledu kmetijskega objekta odkrili in zasegli linijo za nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka. V obratu je bilo po zbranih dokazih nezakonito proizvedenih vsaj 6.600 kilogramov drobno rezanega tobaka in utajenih za milijon evrov dajatev.

Zasegli so tri električne industrijske stroje za rezanje listov tobaka v drobno rezan tobak in stroj za pakiranje drobno rezanega tobaka v manjšo potrošniško embalažo. Našli in zasegli so tudi 793 kilogramov razpecljanih tobačnih listov in 192 kilogramov drobno rezanega tobaka, pakiranega v vrečah za nadaljnjo nezakonito prodajo. Pri pregledu osebnega vozila, ki je zapuščal lokacijo nezakonite proizvodnje, so odkrili še 200 kilogramov drobno reznega tobaka, ki je bil namenjen prodaji na slovenskem črnem trgu.

Zaseg preprečil znatno utajo davka

Z zasegom trošarinskih izdelkov so preprečili najmanj 158 tisoč evrov utaje davka (vključena je trošarina in DDV). Hkrati so odkrili in zasegli več tovornih listov za prevoz tobačnih listov ter gotovino, so sporočili s finančne uprave.

Nezakonito proizvodnjo sta izvajala tuja državljana, ki so ju z Europolovo mednarodno tiralico tuji organi iskali zaradi kaznivih dejanj v tej državi. Po končanju postopkov so ju zato predali policiji v nadaljnji postopek.

Zbrali so tudi dokaze, da je bilo v odkritem nelegalnem obratu predhodno nezakonito proizvedeno vsaj 6.600 kilogramov drobno rezanega tobaka, kar pomeni, da sta sostorilca s prodajo na črnem trgu utajila okrog milijon evrov (vključena je trošarina in DDV).

Zoper storilca so uvedli prekrškovni postopek po zakonu o trošarinah.