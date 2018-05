Znane podrobnosti o poroki Meghan in princa Harryja #video

Še dobra dva tedna in britanski narod bo končno dočakal poročne zvonove. Poroka princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle se bo zgodila 19. maja. Bolj se bližamo datumu, več podrobnosti je znanih. Od tega, kdo je na seznamu povabljenih, do tega, v čigavi obleki bo blestela nova princesa.