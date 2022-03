Zloglasni prevarant s Tinderja je sam postal žrtev prevare

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Leviev, zloglasni goljuf, ki ga je svet spoznal v dokumentarcu Prevarant s Tinderja (The Tinder Swindler), vendarle ni tako zvit, kot se je zdelo.

Želel si je "kljukico" na Instagramu

Kot poroča spletni tabloid TMZ, je sam postal žrtev prevare, tokrat na Instagramu, kjer je v stik z njim stopila neka ženska in mu ponudila, da lahko njemu in njegovemu dekletu priskrbi verifikacijsko oznako njunih profilov na Instagramu. Gre za oznako v obliki bele kljukice na modri podlagi, ki jo Instagram pripne profilom praviloma slavnih osebnosti in s tem potrdi, da za profilom res stojijo oni.

Ženska, ki mu je ponudila to storitev, je trdila, da bo v zameno za šest tisoč evrov to uredil njen partner, ki dela v podjetju Meta, nekdanjem Facebooku, ki ima v lasti aplikacijo Instagram. Izraelec Leviev je hitro pristal na ponudbo in ji nakazal denar, poroča TMZ.

Na fotografiji: Leviev (levo) 1. marca letos v Tel Avivu Foto: Profimedia

Da pri vsem tem nekaj smrdi, je nato posumila Levievova menedžerka, ki je stopila v stik s podjetjem Meta, tam pa so ji zatrdili, da za verifikacijo profilov na Instagramu ne zaračunavajo. A takrat je bilo prepozno, saj je Leviev denar že nakazal.

Izraelec, ki naj bi od žensk, ki jih je "lovil" na Tinderju, izvabil več milijonov evrov, medtem skuša denar služiti na najrazličnejše načine. Po poročanju Page Six klubom ponuja, da se za dobrih 18 tisoč evrov pojavi na njihovih dogodkih, najti pa ga je mogoče tudi na aplikaciji Cameo, kjer vam za 179 evrov posname personalizirano videosporočilo.

Preberite še: