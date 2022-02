Prvi intervju s prevarantom s Tinderja: zdaj ima novo dekle #video

Izraelec Simon Leviev, ki ga je svet spoznal v Netflixovem dokumentarnem filmu The Tinder Swindler, je prvič spregovoril za medije. Intervjuvali so ga za oddajo Inside Edition, ki jo bo ameriška TV-mreža CBS predvajala prihodnji teden, že zdaj pa so objavili nekaj delčkov pogovora.

"Nisem prevarant in ne lažem," je v intervjuju izjavil Leviev, "ljudje me ne poznajo in me zato ne bi smeli obsojati. Sem največji kavalir na svetu."

Zatrdil je, da na aplikaciji za zmenke Tinder ni prežal na nič hudega sluteče žrtve, ampak je bil "le samski moški, ki je želel spoznavati dekleta."

"Presenetilo me je, kako zaželen sem bil in koliko deklet je bilo pripravljeno potovati, da bi se srečale z mano, čeprav me sploh niso poznale," je izjavil, "nisem neka pošast, za kakršno me imajo."

Zanikal je trditve žensk, ki so v dokumentarcu spregovorile o tem, kako jih je opetnajstil, in dejal, da se jim nikoli ni predstavil kot sin bogatega trgovca z diamanti, kot so trdile. Na vprašanje, kako financira svoj razkošen življenjski slog, je dejal, da je "legitimen podjetnik". "Leta 2011 sem kupil bitcoine, ki so bili takrat praktično ničvredni," je izjavil, "in ni mi treba posebej poudarjati, koliko so vredni zdaj."

Leviev je zdaj v razmerju z izraelsko manekenko Kate Konlin, ki je prav tako sodelovala v intervjuju. Izjave domnevnih žrtev Levieva v dokumentarcu je označila za laži in zatrdila, da si od nje ni še nikoli izposodil denarja.

Preberite še: