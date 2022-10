Toliko možnosti imate, da v Ljubljani srečate svojo sorodno dušo

Čeprav s pojavom spletnih aplikacij za zmenke spoznavanje ljudi postaja vse lažje, pa so mnogi, ki ljubezen iščejo prek zaslona, naveličani podrsavanja in izbiranja ljubezenskih partnerjev na podlagi nekaj fotografij in kratkega opisa.

Še posebej zdaj, ko je svet izšel iz najhujšega obdobja epidemije bolezni covid-19, ljudje hrepenijo po pristnih, bolj avtentičnih medčloveških stikih. Direktor ene najbolj priljubljenih aplikacij za iskanje ljubezenskega partnerja Tinder Gary Swidler je za Financial Times povedal, da se število novih uporabnikov še ni povzpelo na raven pred epidemijo.

Največ možnosti za samske ponuja Barcelona

Globalna turistična spletna stran Big 7 travel je objavila letošnji seznam 50 najboljših mest v Evropi za samske ljudi. Na seznam so uvrstili mesta, za katere mislijo, da bodo tam samski imeli največ priložnosti najti ljubezen ali vsaj zmenek.

Na prvem mestu je Barcelona, sledijo London, Berlin, Madrid, Praga in Pariz. Na 11. mestu se je znašel Rim, na 23. pa Dunaj.

Na seznam so uvrstili tudi Ljubljano, in sicer zaseda 43. mesto. Ob tem pa so zapisali, da je Slovenija morda majhna, vendar je njeno glavno mesto odlično mesto za samske. "Vsak sedmi prebivalec Slovenije živi v enočlanskem gospodinjstvu, zato je samskih v tem čudovitem mestu veliko. In s čarobnim gradom, neverjetnimi galerijami in fascinantnimi muzeji je veliko stvari, ki jih lahko doživite."

Pri pripravi seznama so upoštevali naslednje kriterije:



– odstotek prebivalcev mesta, ki uporablja aplikacijo Tinder ali Badoo,

– odstotek samskih oseb na prebivalca,

– celotna populacija mesta,

– podatki raziskave podjetja Statista o uporabi aplikacij za zmenke,

– starostna porazdelitev prebivalcev mesta,

– možnosti nočnega življenja (podatki povzeti s Tripadvisorja),

– cenovna dostopnost.

Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.