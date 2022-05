RAZISKAVA o zmenkih: Dileme ni več. 90 odstotkov samskih Slovencev izbere ona-on.com.

Oglasno sporočilo

Raziskava o spoznavanju in zmenkih Slovencev 2022 je razkrila, da samski iščejo romantične partnerje pretežno na spletu, v veliki meri na največjem slovenskem spoznavnem portalu ona-on.com. Seks na prvem zmenku, kdo pije in kdo plača ter kaj je najpomembneje, da udari ljubezenska strela? Kaj Slovenci menijo o zmenkih z osebo, ki je noro všeč prijatelju?

Samski se zbirajo na spletnih servisih in aplikacijah

36 odstotkov samskih moških in 42 odstotkov samskih žensk partnerja išče na spletnih servisih in aplikacijah.

87 odstotkov samskih moških in 86 odstotkov samskih žensk, ki uporabljajo spletne spoznavne aplikacije, išče pravega partnerja na ona-on.com. Pridruži se jim tudi ti in BREZPLAČNO PREIZKUSI TUKAJ.

Najpogostejše poti, ki jih samski še uberejo, da spoznajo potencialne simpatije, so prijateljske naveze (16 odstotkov žensk in 15 odstotkov moških) in zabave (15 odstotkov moških in 10 odstotkov žensk).

Spoznavanje je bilo težje

Moški (59 odstotkov) in ženske (68 odstotkov) menijo, da je bilo spoznavanje za samske v zadnjih dveh letih težje. Karantene in strah pred morebitno okužbo, sploh pri druženju z neznanci, so res povzročili manko v zmenkarskem življenju Slovencev - a spoznavni portali, kot je ona-on.com, so spoznavanje v času socialnega distanciranja precej olajšali. Na ona-on.com so predstavili tudi avdio-video zmenke, ki so najboljši približek zmenku v živo.

Po časovnici do novosti o simpatijah Na ona-on.com je spoznavanje preprosto in - znano. Spoznavni portal ona-on.com je namreč uvedel časovnico, kot jo poznamo z družbenih omrežij. Zdaj je spoznavanje simpatij še lažje, saj je uporabnik takoj seznanjen z vsem novim, kar se zgodi na njegovem profilu, z njegovimi simpatijami ... Preveri, kako deluje => prevzemi svoj BREZPLAČNI PREIZKUS tukaj.

Kdo na prvem zmenku pije in kdo plača?

V svetu zmenkarij gre za igro iskric. Kaj pa igra financ? Velika večina moških (73 odstotkov) meni, da se spodobi, da nase prevzamejo finančno breme prvega zmenka, medtem ko ženske na to gledajo malce drugače. Sicer večina (38 odstotkov) žensk meni, da naj plača on in tako pokaže, kaj mu pomenijo vrednote, a zanimivo je, da skoraj enak odstotek (30 odstotkov) žensk meni, da naj zmenek plača tisti, ki povabi.

Seks na prvem zmenku: zakaj pa ne, če tako nanese

Da moški in ženske na seks gledajo drugače, je znano že od nekaj. Seks na prvem zmenku je za 68 odstotkov žensk absolutni ne, medtem ko so fantje temu malce bolj naklonjeni - 63 odstotkov moških namreč seksu na prvem zmenku pravi: "Zakaj pa ne, če tako nanese."

Videz JE pomemben. Za oba spola.

74 odstotkov žensk in 70 odstotkov moških meni, da je videz vsekakor odločilen dejavnik, ali bo prišlo do zmenka, ampak najpomembnejša lastnost, ki pri nasprotnem spolu res pritegne, je karizma - tako pravi 87 odstotkov žensk in 65 odstotkov moških.

Zmenek s prijateljevo simpatijo je absolutni NE!

Slovenci na prvo mesto postavljamo svoje prijateljske odnose, saj 54 odstotkov moških in kar 66 odstotkov žensk ne bi nikakor, pod nobenim pogojem, šlo na zmenek s prijateljevo simpatijo, tudi če bi jim bila ta oseba noro všeč.

Ženske so sicer pri tem bolj zadržane od moških, saj bi jih 22 odstotkov za dovoljenje vprašalo prijateljico, medtem ko bi 26 odstotkov moških šlo na zmenek s prijateljevo simpatijo brez pomisleka.

Na spletni portal, če hočeš hitro do oltarja

Pari, ki se spoznajo prek spleta, se poročijo prej kot pari, ki se spoznajo po drugih poteh. Moški največjo prednost spletnega spoznavanja vidijo v tem, da lahko s pomočjo kriterijev hitro najdejo primerne kandidatke zase. Po mnenju 40 odstotkov moških se namreč na spletu pravi par brez težav najde - splet namreč omogoča selektivno iskanje partnerja glede na kriterije posameznika.

Na drugi strani so ženskam najpomembnejši cilji potencialnega partnerja - 41 odstotkov jih to prednost spletnega spoznavanja postavlja na prvo mesto. Menijo namreč, da iskalci ljubezni prek spleta od vsega začetka vedo za cilje svoje simpatije, ker jih lahko preberejo na spletnem profilu.

Osvajanje in zapeljevanje po slovensko

Kako osvojiti žensko? 20 odstotkov moških pravi, da je pravi recept naslednji: čim večkrat jo poskušaj nasmejati, vse to pa izpelji ob pijači, ki ji jo tudi plačaj. Seveda ne pozabi vse svoje pozornosti posvetiti njej (18 odstotkov vprašanih meni, da je osredotočena pozornost prav tako pomembna za uspeh).

Kako pa zapeljati fanta? 39 odstotkov deklet pravi, da se prepustijo toku in ne naredijo popolnoma nič, na drugi strani pa je 18 odstotkov vprašanih pogumnejših, saj vajeti rade vzamejo v svoje roke in mu naravnost povedo, da jim je všeč.

Tri navade za krepitev partnerskega odnosa

Ljudje, ki so trenutno v partnerskem odnosu, so si enotni: v zvezi je najpomembnejše, da se par pogosto in iskreno pogovarja - tako meni 54 odstotkov žensk in 46 odstotkov moških.

Do razhajanja mnenj med spoloma prihaja pri gospodinjstvu in zmenkih - 21 odstotkov moških meni, da je v partnerskem odnosu bolj pomembno deljenje gospodinjskih del, medtem ko bi 18 odstotkov žensk raje videlo, da bi jih njihov izbranec pogosto peljal na zmenek zunaj doma, kjer bi bila sama.

Pa ti? Že imaš partnerja za crkljanje ali še iščeš? Če si med drugimi, se pridruži skoraj 90 odstotkom samskih Slovencev in Slovenk, ki ljubezen iščejo na ona-on.com.



Da bo začetek lažji, ti podarjamo BREZPLAČNI PREIZKUS >>> KLIK, KLIK - naj se spoznavanje začne!

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.