Zibal bo še en znani Slovenec. Ime otroka je že izbral.

Na svojem profilu na Instagramu je delil fotografijo s svojo zaročenko in zapisal: "Ugibanj je konec … JA, postala bova starša. Komaj čakava, da te spoznava."

Imeni sta že izbrala

Pred tednom dni je javnosti sporočil, da je za roko zaprosil svojo partnerico, Hrvatico Yvonne Srdoč, s katero nikoli nista skrivala, da si želita ustvariti dom in družino.

V oddaji Planet Vau je pred kratkim razkril tudi, kakšni imeni je izbral za svojega potomca: "Jaz sem si za fantka vedno želel ime Aleksander ali pa Aleksandar, kakorkoli. Predvsem zato, ker je moje ime Saša in to ime tudi izvira iz tega imena. Yvonne to sicer sprva ni bilo všeč, ampak sem jo nekako prepričal, da je to ena izmed možnosti za izbiro. Za deklico pa sva oba dejala, da nama je všeč ime Elena."

