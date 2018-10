Ženska, ki je upodobila golo Melanio: Grozijo mi s smrtjo

Raper T. I. je pred enim tednom na Twitterju objavil kratek promocijski posnetek za svoj sveže izdani album, s katerim je hudo razjezil administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

V posnetku raper sede za mizo v prostoru, ki je videti kot predsedniška Ovalna pisarna v Beli hiši, nato pa v prostor stopi ženska, nezgrešljivo podobna Melaniji Trump, ki je oblečena (le) v razvpito jakno, s katero je prva dama ZDA pred časom razburila javnost.

To še ni vse, domnevna Melania - v začetku spota pojasnijo, da je ostala doma, medtem ko je predsednik odpotoval v svojo floridsko rezidenco Mar-a-lago - jakno sleče in povsem gola zapleše pred raperjem.

Poglejte video, ki je do zdaj zbral že skoraj štiri milijone ogledov:

Raper T. I. je posnetek pospremil z zapisom, s katerim je dregnil tudi Kanyeja Westa, ta si je z aktualnim ameriškim predsednikom zelo blizu. "Dragi 45," je napisal T. I. in s tem meril na to, da je Trump 45. predsednik ZDA, "nisem Kanye."

V Beli hiši so, jasno, skočili v zrak, Melanijina piarovka Stephanie Grisham je na Twitterju pozvala k bojkotu raperja in spot označila za popolnoma nesprejemljiv.

Kmalu so mediji razkrili tudi, kdo je ženska, ki je nastopila kot Melania - to je kanadska igralka in model Melanie Marden, na katero se je po razkritju njene identitete vsul gnev Trumpovih podpornikov. "Grozijo mi s smrtjo," je povedala za Inside Edition, "dobila sem grožnje, da me bodo zbili z avtom, pretepli z bejzbolskim kijem, nekdo mi je zaželel, da me posilijo in nato ubijejo."

Dejala je še, da svojega nastopa ni videla kot politično sporočilo, ker ne nazadnje ni Američanka, ampak Kanadčanka. "To je bila priložnost, da izstopim iz cone udobja in zaigram prvo damo. Da, gola, tega nisem še nikoli storila," je dejala Marden, ki je ob tem prepričana, da Melania Trump zaradi posnetka ne bi smela biti užaljena. "Njen mož je pogosto žaljiv, torej morata imeti precej trdo kožo," je pripomnila.