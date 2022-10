Žena novega britanskega premierja je dedinja milijardnega bogastva

Novi predsednik britanske vlade je Rishi Sunak, že peti na tem položaju od referenduma o brexitu leta 2016, sicer pa prvi predsednik britanske vlade, ki ni belec, in prvi hindujec na tem položaju. Ob tem britanski mediji poudarjajo tudi to, da je z ženo premožnejši od britanskega kralja Karla III.

Sunak je sicer med kariero finančnika prišel do precejšnjega bogastva, a je še več k temu prispevala poroka z Akshato Murty, hčerko indijskega multimilijarderja N. R. Narayane Murthyja. Hči "indijskega Billa Gatesa", kot pravijo njenemu očetu, naj bi imela pod palcem okoli 700 milijonov funtov (800 milijonov evrov), premoženje njenega očeta pa merijo v milijardah.

Akshatin oče Narayana Murthy je s podjetjem Infosys postal eden najbogatejših Indijcev. Foto: Guliverimage/AP

Danes 42-letna Akshata se je s Sunakom spoznala, ko sta oba študirala na univerzi Stanford v ZDA, poročila sta se leta 2009 in imata dve hčerki, Anoushko in Krishno.

Dedinja multimilijardnega bogastva je pod drobnogled medijev prišla že pred nekaj meseci, ko se je izkazalo, da ima "nedomicilni davčni status", s čimer se je izognila plačevanju davkov na milijonske zaslužke v tujini oziroma je zanje plačevala le tako imenovani mikrodavek v višini 30 tisoč funtov (okoli 34 tisoč evrov) na leto. Po tem razkritju je hitro sporočila, da bo v Veliki Britaniji začela plačevati davke na vse svoje zaslužke.

Rishi Sunak in Akshata Murty sta na 222. mestu lestvice najbogatejših Britancev in naj bi bila premožnejša od britanskega kralja Karla III. Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Mladost Akshate Murty je bila sicer veliko skromnejša, ob tem poroča BBC. Rojena je bila v indijski zvezni državi Karnataka, odraščala pa je z dedkom in babico po očetovi strani, medtem ko sta njena mati in oče delala v Mumbaju. To delo se je več kot poplačalo, njen oče je bil soustanovitelj IT-podjetja Infosys, s katerim je postal eden najbogatejših Indijcev.

Kot je pozneje povedala Akshata Murty, so starši njo in njenega brata vzgajali s strogim poudarjanjem izobrazbe in trdega dela, med drugim doma niso imeli televizije, ker so starši želeli, da se osredotočita na učenje, branje, pogovor in druženje s prijatelji.

Rishija Sunaka je spoznala med študijem, poročila sta se leta 2009 in imata dve hčerki. Foto: Profimedia

Najprej je študirala ekonomijo in francoščino na zasebni univerzi Claremont McKenna College v Kaliforniji, nato je diplomirala tudi na modni fakulteti in podiplomski študij nadaljevala na Stanfordu, kjer je spoznala zdajšnjega moža.

Sprva je Akshata Murty delala v financah, nato pa se začela ukvarjati z modo in ustanovila lastno modno znamko Akshata Designs ter leta 2011 predstavila svojo prvo modno kolekcijo. Takrat je indijski izdaji revije Vogue povedala, da sodeluje z umetniki z indijskega podeželja ter da v svojih modnih kosih poudarja "avtentičnost, obrt in bogato kulturno dediščino". A njena modna kariera ni trajala dolgo, posel je po treh letih propadel.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Zdaj je eden njenih glavnih poslov investicijsko podjetje, ki ga je ustanovila z možem in ki vlaga predvsem v startupe, med njenimi podjetji je tudi veriga fitnesov Digme Fitness, ki je med pandemijo pristala v rdečih številkah, predvsem pa je Akshata Murty lastnica 0,9-odstotnega deleža v očetovem podjetju Infosys, ki predstavlja večino njenega premoženja.