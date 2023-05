Žan Serčič: Dekle in tašča se bosta verjetno dobro razumeli

Prejšnji teden smo ugibali, ali je Žan Serčič znova zaljubljen, potem ko je na dogodek primorskih glasbenih kolegov prišel v družbi spletne vplivnice Janje Balant.

Ali se med njima kaj plete, ostaja skrivnost, se je pa Žan, ki bo prihodnji konec tedna kot glasbeni gost nastopil na 17. dm teku za ženske, razgovoril o odnosu, ki ga ima z najpomembnejšimi ženskami v svojem življenju.

"Ženske so res izjemna bitja. Sposobne so topline, razumevanja, ljubezni in nenazadnje dajo življenje," je dejal in dodal: "Da si priljubljen pri ženskah, se jih moraš najprej naučiti razumeti, jih spoštovati in ljubiti ne glede na vse trenutke, kadar jih ne razumeš. To so stvari, ki se jih moški naučimo z leti in učimo se jih do konca življenja."

Foto: Ana Kovač

S svojo mamo ima krasen odnos, po njegovih besedah mu je vedno dajala brezpogojno ljubezen in občutek varnosti, ob njej je tudi spoznal, "da hišo v dom spremeni samo ženska".

Tudi zato dopušča možnost, da ga pritegnejo dekleta, v katerih prepozna lastnosti svoje matere. "Verjetno nam je vsem moškim lažje sodelovati in sobivati z načinom, ki ga poznamo, čeprav ni nujno, da je to za nas najboljše. Sem pa opazil vzorec, ki se ponavlja pri vseh dekletih in ga lahko primerjam z maminim," je povedal in v smehu dodal: "To se mi zdi super. Se bosta dekle in tašča verjetno dobro razumeli."

