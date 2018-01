Zakaj bo poroka princese Eugenie za Meghan lahko precej mučna?

Na jesensko poroko princese Eugenie, ki je osma v vrsti za prestol, bo prišla vsa britanska kraljeva družina. Tudi takrat že poročena princ Harry in Meghan Markle. A za ameriško igralko bi lahko bila princesina poroka vendarle malce neprijetna. Razlog za to je zelo preprost – nekdanje dekle njenega moža.

Čeprav bo poroka yorške princese Eugenie najverjetneje potekala v zasebnosti in ne bo velik javni dogodek, tako kot majska poroka princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle, se bodo med povabljenci znašli vsi člani kraljeve družine. Tudi princesin bratranec Harry in njegova takrat že žena Meghan.

Princesa Eugenie in Cressida Bonas sta dolgoletni prijateljici. Foto: Getty Images A poročni obred in slavje bi lahko bila za nekdanjo igralko malce neprijetna, saj bo med gosti tudi princesina dolgoletna in nadvse dobra prijateljica Cressida Bonas, ki je hkrati tudi nekdanje dekle princa Harryja.

Par sta bila dve leti, Cressida je mladega princa v času njune zveze spremljala tudi na več uradnih dogodkih, potem pa so se leta 2014 njune poti razšle. Razlog za konec ljubezni naj bi bilo preveč pritiskov in pozornosti, ki ju je prineslo dejstvo, da je Harry britanski princ in poleg Williama velik ljubljenec ne le britanske, temveč tudi svetovne javnosti.

Jesenka poroka princese Eugenie bi lahko bila še toliko bolj mučna za Meghan, ker bo imela Cressida pri vsem skupaj menda precej pomembno vlogo – Eugenie naj bi jo izbrala za eno od družic. Tako se bosta mladenki družili tudi pred poroko – na predporočni večerji in dekliščini. A ker sta v letih po koncu zveze tudi Harry in Cressida ostala v dobrih odnosih, bo morda Meghan zato njeno družbo vendarle malce lažje prenašala.

