Z zvezdniškim statusom jih je zvabil v hotel, kjer jih je napadel in posilil

Nadaljuje se sojenje znanemu pornoigralcu Ronu Jeremyju, ki ga 21 žensk obtožuje posilstva in spolnega napada. Domnevne žrtve so na sodišču razkrile podrobnosti zločinov, ki naj bi jih pornozvezdnik zagrešil v obdobju 16 let.

"Kaj ne bi bilo zabavno, če bi se fotografirala z njim in dobila njegov avtogram," se je začelo pričevanje ene od žensk, ki je nato dodala, da jo je Jeremy napadel v kopalnici. Podobno so doživele še druge, ki so bile prav tako njegove oboževalke in so od pornoigralca hotele zgolj fotografijo, na koncu pa so bile posiljene ali spolno napadene.

Fascinirane nad njegovo prezenco so bile tudi domnevne žrtve, ki ga sploh niso poznale, a so jim drugi rekli, da gre za zelo znanega pornoigralca. Triintridesetletnica, ki trdi, da jo je spolno zlorabil leta 2004, ko je bila stara komaj 15 let, je k Jeremyju pristopila, ker jo je nekako privlačil, pravi. "Nisem vedela, kdo je, a vsi so mi rekli, da je zelo slaven, meni pa se je zdelo vznemirljivo spoznati zvezdnika," je dejala na prostoru za priče. Pozneje jo je povabil v zaodrje, jo dvignil v zrak, porinil roko pod njeno krilo in jo zlorabil.

Ženske so ga rade srečevale v želji po fotografiranju in avtogramih. Foto: Reuters

Obtožen več posilstev, napadov s pridržanjem in prisilne penetracije

Veliko jih je opisalo podobno izkušnjo z zvezdnikom, kar se je večinoma dogajalo na gostovanjih, kjer se je srečeval z oboževalci, se z njimi fotografiral in podpisoval avtograme.

Nekatere je celo zvabljal v manjše prostore, predvsem v zasebne toaletne prostore, pod pretvezo, da jih lahko uporabijo, če ne želijo iti v javne. Ko jih je zvabil tja, je za seboj zaklenil vrata, jim preprečil, da odidejo, in jih nato posilil, so pričale nekatere od žensk. Nekaterim je po dejanju navrgel nekaj denarja.

Jeremy je ženske rad dvigoval v zrak in jim z roko segal pod krilo. Foto: Guliverimage

Oseminšestdesetletnega nekdanjega pornozvezdnika zdaj bremeni 28 obtožb, ki vključujejo posilstvo, spolni napad s pridržanjem in prisilno penetracijo z drugim objektom. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 250 let zaporne kazni.

Jeremy še vedno trdi, da je nedolžen, kar je javno povedal že junija na Twitterju, ko je zapisal, da je popolnoma nedolžen in da komaj čaka, da bo to dokazal.