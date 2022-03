Williama in Kate na karibski turneji pričakali protesti

Britanski princ William je z ženo Kate pretekli konec tedna prispel v Belize, kjer se je začel njun teden dni dolg uradni obisk Karibov, v okviru katerega bosta ob Belizeju obiskala še Jamajko in Bahame.

Turneja se ni začela ravno idilično, že prvi postanek turneje so namreč morali odpovedati. Vojvoda in vojvodinja cambriška bi se morala ustaviti na eni od plantaž kakava, kar pa se je izjalovilo, ko je tamkajšnje staroselsko prebivalstvo napovedalo protest.

Razlogov zanj naj bi bilo več, med drugim tudi ta, da jih ni nihče povprašal za dovoljenje za pristanek helikopterja, s katerim naj bi William in Kate prispela.

Na Jamajki od britanske krone zahtevajo odškodnino za suženjstvo

Protesti pa se medtem obetajo tudi na Jamajki, kamor nameravata predstavnika britanske kraljeve družine v torek odpotovati iz Belizeja. Združenje politikov, gospodarstvenikov, predstavnikov zdravstva in kulture namreč v Kingstonu, glavnem mestu Jamajke, napoveduje protest, s katerim nameravajo britansko monarhijo pozvati k plačilu odškodnine za suženjstvo.

Belize, Jamajka in Bahami so sicer kot nekdanja britanska ozemlja oziroma kolonije še vedno člani Skupnosti narodov (Commonwealth), William in Kate pa naj bi tja odpotovala predvsem zato, da bi okrepila odnose z britansko monarhijo in skušala preprečiti, da bi te države šle po poti Barbadosa. Ta otoška država je namreč lani prekinila vezi z britansko monarhijo in se razglasila za republiko.

