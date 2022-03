Kate Middleton po dveh letih znova na zeleni paradi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta se po dveh letih končno spet udeležila parade ob dnevu svetega Patrika v Aldershotu. Pretekli dve sta bili prireditvi namreč zaradi epidemije odpovedani.

Vojvodinja Cambriška, primerno oblečena v zeleno, se je pridružila Williamu, ta je polkovnik irske garde, na obisku 1. bataljona irske straže v vojašnici Mons. Kraljeva člana sta imela nalogo, da častnikom in gardistom razdelita tradicionalne deteljice.

Foto: Reuters

Kate je imela tudi čast, da je maskoti polka, predstavniku ene od največjih pasjih pasem, to je irski volčji hrt, pripela vejico deteljice.

Foto: Reuters Parada se je nato končala s pohodom, William pa ga je pozdravil.

Kot se za Kate Middleton, kraljevo modno ikono spodobi, je izbrala primerno oblačilo. Prvič je nosila novo znamko Laura Green London. Vrhunski zeleni plašč v vrednosti štiri tisoč evrov je primerna izbira za kraljevi obisk britanske vojske.

Foto: Reuters Zeleno smaragdni so bili tudi uhani, klobuček in čevlji so bili barvno usklajeni s plaščem. Obvezna je bila tudi zlata broška deteljice.

Foto: Reuters Vojvodinja, ki je mati treh otrok, je prejela tudi čudovit šopek rož od 20-mesečne Gaie Money. Deklica je ukradla vso pozornost, saj je nato od želela svoj šopek nazaj.

