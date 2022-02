Kate Middleton razmišlja o četrtem otroku

Kate Middleton oziroma vojvodinja Cambriška je bila na dvodnevnem uradnem samostojnem obisku na Danskem. Vojvodinja je priznala, da se ji v bližini otrok sproži materinski nagon in da je njen mož princ William zakrbljen glede tega. "Williama vedno skrbi, kadar se srečam z mlajšimi od enega leta, kajti potem pridem domov in izrazim željo, da bi imela še enega otroka," je povedala 40-letna vojvodinja Cambriška.

Foto: Reuters Prejšnji mesec je princ William dražil uslužbenca v bolnišnici Clitheroe Community Hospital v Lancashiru v Angliji, naj nikar ne daje kakšnih idej njegovi ženi, da bi imela še enega otroka. Potem ko je Kate prijela punčko, se je William pošalil: "Ne jemlji je s seboj."

Kate in William imata tri otroke: osemletnega princa Georgea, šestletno princeso Charlotte in triletnega princa Louisa. Na Danskem je obiskala gozdni vrtec v Köbenhavnu, kjer so ji predstavili najzgodnejše stopnje otrokovega razvoja, naslednji dan pa je spoznala naslednje faze njihovega življenja. Kot so poudarili, je pomembna njihova osredotočenost na duševno zdravje otrok in njihovo dobro počutje.

Foto: Reuters "Gozdni vrtec Stenurten uporablja moč narave, ki otrokom pomaga graditi samozavedanje, krepi odnose z drugimi in razume njihovo vrednost v družbi," je zapisala na uradni strani na Instagramu.

Na Danskem je Kate obiskala tudi Legovo fundacijo PlayLab na Univezi v Köbenhavnu, kjer študente predšolske vzgoje spodbujajo k igri. Mama treh otrok se je z rdečim blazerjem iz Zare in belo bluzo spustila po toboganu.

"Moji otroci so zelo ljubosumni, da niso mogli priti z mano na ogled Legove fundacije," je povedala novinarjem. "Vprašali so me, kako je mogoče, da grem v deželo igrač Lego in da ne morejo z mano."

Foto: Reuters

A Kate se zelo dobro zaveda izzivov, ki jih prinaša novorojenček. "Z rojstvom novorojenčka je povezanega veliko veselja in sreče, a ljudje dejansko premalo govorijo o skrbeh ali tesnobi, ki jo prinaša novorojenček," je Kate dejala novinarjem med srečanjem z raziskovalci iz köbenhavnskega centra za duševno zdravje dojenčkov.

